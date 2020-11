Rogers Sugar : Q4 2020 Rapport

Rogers Sugar Inc.

Communiqué de presse - résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2020

BAIIA AJUSTÉ DE 92,3 MILLIONS DE DOLLARS POUR L'EXERCICE 2020 : HAUSSE DE 5 % PAR RAPPORT À L'EXERCICE PRÉCÉDENT

HAUSSE DES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE RÉSULTANT DES VOLUMES DE VENTES RECORD AU QUATRIÈME TRIMESTRE DANS TOUS LES SEGMENTS DE MARCHÉ

FORT VOLUME DE VENTES DU SECTEUR DES PRODUITS DE L'ÉRABLE GÉNÉRANT DES PRODUITS PLUS ÉLEVÉS POUR LE TRIMESTRE ET L'EXERCICE

Rogers Sugar Inc. (la « Société » ou « Rogers ») (TSX : RSI) annonce aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2020. La Société a inscrit un BAIIA ajusté1) de 31,2 millions de dollars pour le quatrième trimestre et de 92,3 millions de dollars pour l'exercice 2020, comparativement à 22,2 millions de dollars et à 87,8 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent et l'exercice précédent, respectivement.

Notre excellente performance pour l'exercice 2020 est directement attribuable aux efforts de notre équipe dévouée et agile, ainsi qu'à notre vision stratégique à long terme qui consiste à continuer de bâtir une entreprise résiliente et prospère », a déclaré John Holliday, président et chef de la direction de Rogers et Lantic Inc. « Au cours de l'exercice, nous avons dégagé plus de produits, des marges plus élevées et des flux de trésorerie disponibles plus importants, le tout en composant avec les retombées d'une pandémie mondiale, une récolte de betteraves fortement amoindrie et des blocages de voies ferrées. Pendant ce temps, la sécurité de notre personnel est demeurée primordiale, et grâce à l'instauration de pratiques et de protocoles de sécurité exhaustifs, nos usines ont continué de fonctionner à pleine capacité. De plus, nous avons restructuré avec succès notre chaîne d'approvisionnement pour veiller à ce que les besoins de nos clients soient satisfaits, tout en menant à bien nos projets d'amélioration des immobilisations qui généreront des gains d'efficacité et des économies à long terme. En ce qui concerne l'exercice 2021, nous nous attendons à ce que l'excellente performance de la Société se poursuive, soutenue par la demande de nos clients qui reste ferme et une réduction des charges d'exploitation et des frais de distribution essentiellement attribuable au retour à une récolte et à une production de sucre de betterave normales à Taber. »

Mise à jour concernant la COVID-19

En décembre 2019, une nouvelle souche de coronavirus appelée COVID-19 a été détectée. Au 20 mars 2020, la COVID-19 s'était répandue dans plus de 100 pays et l'Organisation mondiale de la santé avait déclaré que l'éclosion était devenue une pandémie. La pandémie de COVID-19 a nui à l'économie mondiale et perturbé les marchés des capitaux et les chaînes d'approvisionnement, en plus de limiter considérablement les déplacements d'affaires et de suspendre l'activité commerciale.

Nos activités étant considérées comme des services essentiels par le gouvernement, les usines de la Société ont continué de fonctionner selon leur capacité normale. La Société a instauré des mesures et des protocoles de protection rigoureux afin de protéger la santé et la sécurité de ses employés. La pandémie de COVID-19 risque d'avoir des conséquences majeures sur nos activités en ce qui concerne la demande des clients, les chaînes d'approvisionnement et d'expédition, les activités d'exploitation, la volatilité des marchés des capitaux, les passifs au titre des régimes de retraite et des avantages du personnel ainsi que d'autres paramètres économiques fondamentaux.

Les retombées de la pandémie de COVID-19 sur nos activités pourraient durer encore longtemps, et l'incidence qu'elles auront à terme sur la Société sera tributaire de l'évolution de la situation, laquelle est incertaine et impossible à prévoir, notamment la durée et la gravité de la pandémie, la durée pendant laquelle les mesures d'aide des gouvernements seront en vigueur, l'efficacité des mesures prises pour enrayer la pandémie et traiter la maladie et le temps qu'il faudra pour revenir à des conditions économiques et opérationnelles normales.