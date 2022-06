Rogers Sugar : RSI 2022 ESG Rapport

Je suis heureux de présenter le deuxième rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG) de Rogers. Bien que je sois chef de la direction depuis peu, je possède une longue expérience au sein de Rogers et je comprends bien l'importance des principes ESG dans la gouvernance globale, les opérations et la stratégie de la Société. Fabricant de produits alimentaires possédant neuf installations, nous sommes conscients de l'impact de nos activités et de nos produits sur l'environnement et les consommateurs et nous prenons notre responsabilité au sérieux.

L'amélioration continue est à la base de ce que nous faisons. Cette philosophie, associée à une base solide d'indicateurs de performance clés, constitue la base d'une progression mesurée. C'est dans cet esprit que j'ai voulu souligner plusieurs améliorations que nous avons mises en œuvre au cours de la dernière année et qui témoignent de notre engagement en faveur d'un changement positif.

Tout d'abord, nous avons poussé notre évaluation de la matérialité un peu plus loin en faisant le relevé des priorités ESG de nos différentes parties prenantes. Cette analyse complémentaire a validé l'évaluation interne que nous avions réalisée l'année dernière dans plusieurs domaines, tels la diversité et l'approvisionnement responsable. Sur la base de ces informations, nous avons décidé de prendre des mesures afin de renforcer nos politiques d'approvisionnement durable et éthique et d'améliorer notre gouvernance avec l'adoption d'une politique de diversité et d'une politique de vote consultatif sur la rémunération.

De plus, le rapport de cette année comprend des mesures d'exploitation pour nos installations de production de produits de l'érable et de mélange à sec, ainsi que des indicateurs supplémentaires pour donner la meilleure