Rogers Sugar : Rapport Annuel 2022

% DE NOS LIVRAISONS SONT DESTINÉES À LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT DE LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE INDUSTRIELLE. À CE TITRE, LE SUCRE 85⁜ ET LE SIROP D'ÉRABLE SONT DES INGRÉDIENTS CLÉS DANS LES RECETTES À GRANDE ÉCHELLE. BREF, NOUS SOMMES UN FOURNISSEUR DE CHOIX DANS DE MULTIPLES SECTEURS DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE ET DES BOISSONS.

ROGERS détient la totalité des actions ordinaires de Lantic Inc., qui exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi que l'unique usine canadienne de transformation du sucre de betterave qui est située à Taber, en Alberta. Les produits de Lantic/Rogers comprennent notamment du sucre granulé (régulier et biologique), de la cassonade, du sucre à glacer, des sucres liquides, du sucre en cubes et des sirops de spécialité, ainsi que de la stévia, de l'agave, du sucre de coco biologique, du sucre Plantation Raw MC, du sucre et des flocons d'érable et d'autres mélanges secs.

LANTIC détient également la totalité des actions ordinaires de La Corporation des Produits de l'Érable (« The Maple Treat Corporation » ou « TMTC »). TMTC exploite des usines d'embouteillage à Granby, Dégelis et St-Honoré-de-Shenley, au Québec, ainsi qu'à Websterville, au Vermont. Les produits de TMTC comprennent notamment du sirop d'érable ainsi que des produits dérivés du sirop d'érable et sont surtout vendus sous des marques privées de détaillants et différentes marques maison dont TMTC, Uncle Luke's, Great Northern, Decacer et Highland Sugarworks.