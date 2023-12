PRÊ T S POURSUIVRE NOTRE CROISSANCE À LONG TERME RAPPORT ANNUEL 2023

01 PRÊ T S POURSUIVRE NOTRE CROISSANCE À LONG TERME Assurer une croissance constante et rentable fait partie intégrante de la stratégie de Rogers depuis 135 ans. Au cours des dernières décennies, nous avons régulièrement investi dans nos activités afin de maintenir notre position de premier fournisseur de sucre au Canada. À certaines occasions stratégiques, nous avons investi au-delà des dépenses d'investissement de maintenance pour répondre un besoin spécifique du marché. Compte tenu de l'expansion rapide de l'industrie alimentaire en Ontario et au Québec, et de la demande de sucre qui en découle, nous avons annoncé un important projet d'expansion de la capacité et de la logistique dans l'est du Canada. Cette initiative d'une durée de deux ans augmentera la capacité de production de notre raffinerie de Montréal de 20 %, soit de 100 000 tonnes métriques. Du côté du sirop d'érable, nous avons investi dans l'automatisation afin de réduire le coût de nos opérations d'embouteillage et nous poursuivrons d'autres projets visant à améliorer la productivité. Bref, chez Rogers, nous sommes prêts à poursuivre notre croissance à long terme. 1,1 G$ REVENUS TOTAL 37,0 M$ DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 110,9 M$ BAIIA AJUSTÉ1 6,7 % RENDEMENT DU DIVIDENDE ROGERS détient la totalité des actions ordinaires de Lantic Inc., qui exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi que l'unique usine canadienne de transformation du sucre de betterave qui est située à Taber, en Alberta. Les produits de Lantic/Rogers comprennent notamment du sucre granulé (régulier et biologique), de la cassonade, du sucre à glacer, des sucres liquides, du sucre en cubes et des sirops de spécialité, ainsi que de l'agave, du sucre de coco biologique, du sucre Nature's Raw MC, du sucre et des flocons d'érable et d'autres mélanges secs. LANTIC détient également la totalité des actions ordinaires de Corporation des Produits de l'Érable (« The Maple Treat Corporation » ou « TMTC »). TMTC exploite des usines d'embouteillage à Granby, Dégelis et St-Honoré- de-Shenley, au Québec, ainsi qu'à Websterville, au Vermont. Les produits de TMTC comprennent notamment du sirop d'érable ainsi que des produits dérivés du sirop d'érable et sont surtout vendus sous des marques privées de détaillants et différentes marques maison. Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » pour la définition et rapprochement avec les mesures PCGR.

02 795 307 TONNES MÉTRIQUES DE SUCRE VENDU VOLUME DU SUCRE 738 413 TONNES MÉTRIQUES DE SUCRE LOCAL VENDU VOLUME DU SUCRE LOCAL 794 600 795 307 738 413 779 505 726 944 761 055 704 009 700 987 741 144 689 578 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

03 REVENUS DU SUCRE VS. PRODUITS DE L'ÉRABLE 19 % Produits de l'érable 81 % Sucre REVENUS DU SUCRE PAR SEGMENT 7 % Exportation 24 % Liquide 57 % Industriel 12 % Consommateur REVENUS PAR DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE 3 % 3 % Europe Autre 13 % É.-U. 81 % Canada

04 DALLAS H. ROSS Président du conseil d'administration Chers actionnaires, Lors de notre assemblée annuelle en février, nous avons défini cinq champs d'action pour 2023 : la sécurité, les tendances du marché, la création de valeur pour les actionnaires, les progrès en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et l'avancement des projets d'expansion et d'optimisation de l'entreprise afin de répondre à la croissance future et d'en tirer profit. DANS CHAQUE CATÉGORIE, NOUS AVONS PROGRESSÉ ET NOUS SOMMES FIERS DE PARTAGER CES RÉALISATIONS AVEC VOUS. En 2023, nous avons continué à mettre l'accent sur le bien-être de nos employés dans chacune de nos installations. l'avenir, nous continuerons à agir chaque jour avec détermination pour assurer la sécurité de nos employés et de nos visiteurs en tout temps. L'exercice 2023 a été caractérisé, pour une deuxième année consécutive, par des résultats records, surpassant nos résultats exceptionnels de 2022, notamment en matière de chaque catégorie de volumes de sucre vendus, des revenus consolidés et du BAIIA ajusté. La solidité de notre secteur du sucre a continué de stimuler nos excellents résultats financiers, contribuant à environ 90 % de notre BAIIA ajusté. Alors que la hausse de la demande mondiale de produits contenant du sucre demeure intacte, la dynamique favorable des prix au Canada continue de faire de Rogers Sugar, le fournisseur de sucre de choix pour l'industrie en pleine croissance de la fabrication de produits alimentaires au Canada.

05 Pour la deuxième année consécutive, la vigueur de notre secteur du sucre a plus que contrebalancé les difficultés persistantes de notre secteur des produits de l'érable. Alors que l'ensemble de l'industrie de l'érable est affecté par le ralentissement actuel de l'économie mondiale, nous avons été en mesure de maintenir notre position de chef de file en tant que plus grand embouteilleur de sirop d'érable au monde. Nous continuons à considérer les produits de l'érable comme une excellente alternative aux édulcorants et nous restons déterminés à développer notre activité dans ce secteur dans les années à venir. AU COURS DE L'EXERCICE, NOUS AVONS VERSÉ UN DIVIDENDE TRIMESTRIEL STABLE DE 0,09 $ PAR ACTION, SOIT 0,36 $ PAR ACTION POUR L'ANNÉE. NOTRE OBJECTIF DE RETOURNER DE LA VALEUR NOS ACTIONNAIRES JOUE UN RÔLE IMPORTANT DANS NOTRE STRATÉGIE D'ALLOCATION DU CAPITAL. Nos résultats constants et nos perspectives saines à long terme font de Rogers Sugar une option attrayante pour les investisseurs qui recherchent un dividende stable ainsi que de la croissance future. En juillet, la Société a publié son troisième rapport ESG, qui présente les progrès que nous avons réalisés pour réduire notre empreinte environnementale, promouvoir la transparence et renforcer notre contribution positive aux communautés que nous servons. Nos pratiques de suivi améliorées constitueront un point de départ solide pour mesurer nos progrès futurs. Au cours de l'exercice 2023, nous avons officiellement annoncé la mise en œuvre de notre projet d'expansion de notre capacité de production et de notre logistique dans l'est du Canada, après avoir achevé les activités connexes de conception et de planification détaillées. Ce projet devrait augmenter l'offre de sucre dans la région d'environ 100 000 tonnes métriques et devrait être achevé au cours du premier semestre de l'exercice 2026. Cette initiative nous permettra de répondre aux besoins de nos clients dans l'est du Canada, tout en nous permettant de bénéficier d'une saine croissance de la demande pour les années à venir. Bien qu'il soit encore tôt, nous sommes satisfaits de l'avancement de ce projet d'expansion jusqu'à présent. Nous sommes impatients de vous tenir au courant de son évolution en 2024. Au cours de l'année à venir, nous nous attendons à ce que la vigueur de la demande et des prix soutienne une croissance organique stable pour notre secteur du sucre, qui restera le principal moteur de notre performance financière globale. Pour notre secteur des produits de l'érable, nous nous attendons à ce que la performance financière continue de bénéficier des améliorations de l'efficacité de nos opérations réalisées au cours de l'exercice 2023. Je tiens à remercier nos employés pour leurs contributions exceptionnelles tout au long de l'année. Tout aussi important, alors que nous allons de l'avant, nous apprécions et tenons à souligner la confiance et le soutien indéfectible de nos actionnaires. Nous avons la ferme volonté de faire perdurer cette relation de confiance avec vous. Au nom du conseil d'administration, Dallas H. Ross Président du conseil d'administration

06 NOS INSTALLATIONS 1 6 7 2 4 5 Rogers TMTC 3 8 1. Siège social et raffinerie 5. Usine d'embouteillage, et de sucre de canne seervice des ventes et centre Vancouver (C.-B.) de distribution de l'est Granby (QC) 2. Usine de sucre de betterave 6 Usine d'embouteillage, entrepôt et Taber (ALB.) centre d'expédition Saint-Honoré-de-Shenley (QC) 3. Centre de distribution Toronto (ONT.) 7. Usine d'embouteillage, centre de distribution et d'expédition 4. Bureau de direction et Dégelis (QC) raffinerie de sucre de canne Montréal (QC) 8. Usine d'embouteillage, centre de distribution et d'expédition Websterville (VERMONT)

07 MICHAEL WALTON Président et chef de la direction L'EXERCICE 2023 A ÉTÉ MARQUÉ PAR UNE PERFORMANCE FINANCIÈRE RECORD, DÉPASSANT CELLE DE L'EXERCICE EXCEPTIONNEL QUE NOUS AVONS CONNU EN 2022. LES SOLIDES ASSISES DE L'INDUSTRIE DU SUCRE CONTINUENT DE RENFORCER NOTRE CONFIANCE DANS LES PERSPECTIVES À LONG TERME DE NOTRE ACTIVITÉ DANS CE SECTEUR ET APPUIENT CLAIREMENT NOTRE CROISSANCE CONTINUE ET RENTABLE. Dans l'ensemble, nos activités ont généré un chiffre d'affaires consolidé record de 1,1 milliard de dollars en 2023 et un BAIIA ajusté record de plus de 110 millions de dollars. Notre solide performance financière nous a permis de verser à nos actionnaires ordinaires, 38 millions de dollars en dividendes. Je suis fier de dire que nous avons obtenu ces excellents résultats financiers tout en nous assurant que nos employés et partenaires commerciaux profitent d'un lieu de travail sûr et sain dans l'ensemble de nos installations. En 2023, nous avons continué à renforcer notre engagement en faveur des initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Notre rapport annuel ESG, publié en juillet, présente plusieurs changements positifs que nous avons apportés au cours de l'année écoulée et qui visent à accroître notre transparence et la durabilité de nos activités.