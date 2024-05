Ce rapport représente notre politique et notre intention actuelles et n'est pas destiné à créer des droits ou des obligations juridiques. Il ne fournit pas de conseils en matière d'investissement et il incombe aux lecteurs de prendre leurs propres décisions financières et d'investissement.

Nos émissions de GES et autres données ESG proviennent de divers systèmes d'information internes qui sont généralement différents de ceux applicables aux informations financières présentées dans nos états financiers et sont, en particulier, soumis à une documentation interne moins sophistiquée ainsi qu'à des exigences de préparation et d'examen, y compris l'environnement général de contrôle interne, moins élaborées. Nous pouvons modifier nos méthodes de calcul des émissions de gaz à effet de serre à l'avenir sans préavis. De tels changements ou améliorations de nos systèmes de collecte de données et de nos méthodologies de mesure peuvent conduire à des retraitements des données précédemment communiquées.

Ce rapport ESG de Rogers Sugar inc. couvre les opérations et les activités de l'ensemble de la Société pour l'exercice financier 2023 clos le 30 septembre 2023. Les données présentées dans ce rapport sont basées sur nos exercices financiers et couvrent nos secteurs du sucre et des produits de l'érable, sauf indication contraire. Dans ce rapport, nous avons divulgué des données en lien avec certains paramètres de la norme Sustainability Accounting Standards Board (SASB) sur les produits agricoles.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent rapport comporte des déclarations et de l'information qui sont ou peuvent être des « énoncés prospectifs » ou de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes en vigueur. Collectivement, les énoncés prospectifs peuvent inclure, sans s'y limiter, des énoncés et des renseignements qui reflètent les prévisions actuelles de la Société à l'égard d'événements et de performances futurs. L'utilisation des termes comme « peut », « sera », « devrait », « anticiper », « avoir l'intention de », « supposer », « s'attendre à », « planifier », « croire », « estimer » et autres expressions similaires, ainsi que la forme négative de ces expressions, indiquent qu'il s'agit d'énoncés prospectifs. Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, Rogers prévient les parties prenantes que les énoncés concernant la stratégie, les ambitions, les objectifs, les cibles, les engagements, les efforts, les initiatives, les programmes et nos investissements dans ces activités, efforts, initiatives et programmes, ainsi que le calendrier, les résultats, les réalisations et les impacts prévus ou attendus sont, ou peuvent être, des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations et des hypothèses faites par la Société en fonction de son expérience et de sa perception des tendances passées, de la conjoncture actuelle et d'événements futurs prévus, ainsi que sur d'autres facteurs que Rogers juge pertinents et raisonnables de considérer dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes, connus ou inconnus, et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats ou événements réels différeront sensiblement des attentes qu'expriment ces énoncés. La performance et les résultats réels pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs, des résultats passés ou des attentes au cours de la période considérée.

Bien que Rogers estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs sont raisonnables dans les circonstances actuelles, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car rien ne garantit que ceux-ci se révéleront exacts. Les énoncés prospectifs aux présentes sont formulés à la date du présent rapport annuel ESG, et Rogers décline toute responsabilité quant à la mise à jour ou