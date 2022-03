Rogers Sugar est satisfaite de la décision de l'Agence des services frontaliers du Canada de maintenir les droits antidumping et compensateurs sur le sucre importé

MONTRÉAL, 30 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Sugar inc. (la « Société ») (TSX : RSI) a annoncé aujourd'hui qu'elle est satisfaite de la décision de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de maintenir les droits antidumping et compensateurs sur le sucre excédentaire et le sucre subventionné importés au Canada.



Plus tôt dans la journée, l'ASFC a publié un avis à la suite de son réexamen concernant le sucre faisant l’objet de dumping en provenance des États-Unis (É.-U.), du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni (R.-U.), et le sucre subventionné de l'Union européenne (UE). Le but du réexamen était de mettre à jour les taux des droits antidumping et compensateurs à la suite de la conclusion du Tribunal canadien du commerce extérieur, l'année dernière, selon laquelle ces mesures demeurent nécessaires pour protéger l'industrie canadienne du sucre ( Sucre raffiné 2021 réexamen - Avis de conclusion de réexamens (cbsa-asfc.gc.ca) ).

L'ASFC a déterminé que des droits antidumping continueront de s'appliquer aux importations de sucre faisant l'objet de dumping en provenance des É.-U., du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas et du R.-U. L'ASFC a également statué qu'un droit compensateur continuera de s'appliquer aux importations de sucre subventionné de l'UE.

« Nous sommes satisfait de la décision de l'ASFC de protéger les producteurs canadiens d’une concurrence déloyale en maintenant les droits sur le sucre faisant l’objet de dumping et le sucre subventionné provenant de l'étranger », a déclaré Mike Walton, président et chef de la direction de Rogers Sugar. « Le sucre de haute qualité produit par nos marques Rogers Sugar et Lantic fait partie intégrante de la chaîne d'approvisionnement alimentaire canadienne et doit être protégé de manière adéquate. »

À propos de Rogers Sugar Inc.

Rogers Sugar a été constituée en société sous le régime des lois du Canada. Elle détient la totalité des actions ordinaires de Lantic et ses bureaux administratifs sont situés à Montréal, au Québec. Lantic exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi qu’une usine de transformation du sucre de betterave à Taber, en Alberta, la seule usine de transformation de la betterave au Canada. Les produits du sucre de Lantic sont commercialisés sous la marque de commerce « Lantic » dans l’est du Canada et sous la marque de commerce « Rogers » dans l’Ouest canadien. Ils comprennent le sucre cristallisé, le sucre à glacer, les cubes de sucre, la cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide ainsi que les sirops de spécialité. Lantic est propriétaire de la totalité des actions ordinaires de TMTC et son siège social est situé à Montréal, au Québec. TMTC exploite des usines d’embouteillage à Granby, à Dégelis, et à Saint-Honoré-de-Shenley, au Québec, ainsi qu’à Websterville, au Vermont. Les produits de TMTC, qui comprennent le sirop d’érable, le sucre d’érable et les produits dérivés du sirop d’érable, sont vendus sous diverses marques, dont L.B. Maple Treat, Great Northern, Decacer et Highland Sugarworks.

