Rogers Sugar : RSI 2021 ESG Rapport

JE SUIS HEUREUX DE VOUS PRÉSENTER LE PREMIER RAPPORT ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET DE GOUVERNANCE (ESG) DE ROGERS

Bien qu'il s'agisse de notre premier rapport, nous sommes, depuis de nombreuses années, engagés à adopter les principes fondamentaux ESG. En tant que fabricant de produits alimentaires possédant neuf installations, nous comprenons l'impact de nos activités et de nos produits sur l'environnement et les consommateurs. Au cours des cinq dernières années, nous avons mis en œuvre de nombreuses initiatives ESG, telles que la réalisation d'audits dans le cadre du développement durable dans certaines de nos installations de production, l'amélioration de nos procédures de santé et de sécurité et l'augmentation de la diversité au sein de notre conseil d'administration, qui ont toutes eu une incidence favorable sur nos activités.

Afin de tirer parti de ces réalisations et d'établir les bases de notre processus ESG officiel, nous avons procédé à une analyse de matérialité

l'interne. Les résultats de cette analyse nous ont aidés à déterminer les enjeux auxquels nous devions prioriser. Les indicateurs clés que nous avons choisi de présenter dans le cadre de notre premier rapport comprennent des mesures que nous suivions déjà, dont plusieurs provenaient de notre secteur du sucre.

Les valeurs de notre conseil d'administration et de notre Société ont toujours guidé nos priorités d'affaires, qui souscrivent déjà à plusieurs principes clés ESG. Nous procédons à des examens réguliers de nos activités au moyen de systèmes de gestion établis, y compris des objectifs d'amélioration continue en matière de conformité aux normes environnementales, de santé et de sécurité, et de consommation d'énergie et d'eau. Plusieurs de nos objectifs ESG internes sont directement liés à la rémunération de la direction, car nous sommes convaincus que le développement durable permet d'obtenir de meilleurs résultats opérationnels et de réduire les risques.

Notre premier rapport ESG est une base sur laquelle nous allons construire. Avec le temps, nous avons l'intention d'intégrer les résultats de notre secteur des produits de l'érable récemment acquis, de partager des mesures ESG supplémentaires, essentielles à nos activités, et, finalement, de déterminer des cibles ESG pour mesurer nos progrès par rapport à un ensemble plus large de nos objectifs, qui concordent avec nos évaluations de matérialité internes et externes. En terminant, je tiens à remercier nos employés pour leur dévouement, nos fournisseurs et nos clients pour leur confiance et nos actionnaires pour leur soutien dans notre parcours vers la pérennité.

John Holliday

Président et chef de la direction