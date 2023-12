Communiqué officiel de ROGERS SUGAR INC.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 14 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Sugar Inc. (la « Société » ou « Rogers Sugar ») (TSX: RSI) a annoncé aujourd’hui que la section locale 8 des Public and Private Workers of Canada (PPWC) qui représente les travailleurs de la raffinerie de la Société à Vancouver ont rejeté la dernière offre globale de la Société.



La Société a fourni la déclaration suivante :

« Rogers Sugar a fait savoir à plusieurs reprises au syndicat que l'exploitation continue de la raffinerie de Vancouver est essentielle pour préserver et créer des emplois, répondre à la demande croissante du marché et assurer l'avenir de l'usine. Le statu quo n’est tout simplement pas une option. Malheureusement, les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur le fait que, pour survivre à long terme, l'usine doit passer à un fonctionnement en continu.

Nous avons fait de notre mieux pour sortir de l'impasse actuelle, notamment en proposant plusieurs améliorations au cours des négociations. Nous sommes déçus qu'aucune solution acceptable n'ait été trouvée. Compte tenu de la position actuelle du comité de négociation syndicale, nous suspendons les négociations en cours.

Nous prenons très au sérieux notre responsabilité d’approvisionner nos clients. Nous prenons des mesures pour trouver des solutions qui répondent à leurs besoins constants à court et à long terme. Il existe une offre abondante de sucre blanc sur le marché et nous avons relancé la production de sucre brun à Vancouver.

Nous exploitons la raffinerie de Vancouver à capacité réduite et nous disposons de suffisamment de sucre brut sur place pour continuer à le faire jusqu'en mai 2024 si nécessaire.

Rogers Sugar reste pleinement déterminée à conclure une entente mutuellement acceptable qui assure un avenir prometteur à l'usine et à ses employés, et ramène l’installation à sa pleine production dès que possible. Cependant, nous restons fermes dans notre objectif de soutenir la croissance à long terme du marché canadien qui fournit des milliers d'emplois dans le secteur de la fabrication alimentaire partout au Canada. Nous espérons qu'en passant à une exploitation continue, l'usine de Vancouver pourra continuer à faire partie de cette solution à long terme. »

À propos de Rogers Sugar Inc.

Rogers Sugar a été constituée en société sous le régime des lois du Canada. Elle détient la totalité des actions ordinaires de Lantic, et ses bureaux administratifs sont situés à Montréal, au Québec. Lantic exploite des raffineries de sucre depuis 135 ans. Elle exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi que la seule usine de transformation du sucre de betterave au Canada, située à Taber, en Alberta. Lantic exploite également un centre de distribution à Toronto, en Ontario. Les produits du sucre de Lantic sont commercialisés sous la marque de commerce « Lantic » dans l’est du Canada et sous la marque de commerce « Rogers » dans l’Ouest canadien. Ils comprennent le sucre cristallisé, le sucre à glacer, les cubes de sucre, la cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide ainsi que les sirops de spécialité. Lantic est propriétaire de la totalité des actions ordinaires de The Maple Treat Corporation (« TMTC ») et son siège social est situé à Montréal, au Québec. TMTC exploite des usines d’embouteillage à Granby, à Dégelis et à Saint-Honoré-de-Shenley, au Québec, ainsi qu’à Websterville, au Vermont. Les produits de TMTC, qui comprennent le sirop d’érable et les produits dérivés du sirop d’érable, sont offerts sous des marques maison au détail dans plus de 50 pays et sont vendus sous diverses marques. La Société vise à offrir les produits de sucre et les édulcorants de la meilleure qualité en vue de satisfaire ses clients.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

M. Jean-Sébastien Couillard

Vice-président des finances, chef de la direction financière et secrétaire corporatif de Lantic Inc.

Tél: (514) 940-4350

investors@lantic.ca - Site web : www.lanticrogers.com