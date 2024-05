Rogue Resources Inc. est une société minière canadienne. La principale activité de la société est la production et la vente de calcaire dimensionnel sur le marché de l'aménagement paysager à partir de ses deux carrières en exploitation, la Johnston Farm Quarry près de Bobcaygeon (Ontario) et la Speiran Quarry près d'Orillia (Ontario). La société est également engagée dans l'exploration et le développement de propriétés minières au Canada. La société comprend Rogue Stone, qui vend du calcaire de carrière pour les applications paysagères. Rogue Quartz se concentre sur l'avancement de ses activités dans le domaine de la silice et du quartz avec le projet Snow White en Ontario et le projet Silicon Ridge au Québec, et Rogue Timmins avec les ressources en nickel de Langmuir et le potentiel aurifère de Radio Hill.

Secteur Sociétés minières intégrées