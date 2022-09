ROHM Co., Ltd. : UBS maintient sa recommandation à l'achat

Données financières JPY USD EUR CA 2023 520 Mrd 3 590 M 3 740 M Résultat net 2023 73 749 M 509 M 531 M Tréso. nette 2023 266 Mrd 1 837 M 1 913 M PER 2023 13,3x Rendement 2023 2,11% Capitalisation 975 Mrd 6 729 M 7 010 M VE / CA 2023 1,36x VE / CA 2024 1,27x Nbr Employés 23 401 Flottant 83,3% Graphique ROHM CO., LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ROHM CO., LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 15 Dernier Cours de Clôture 9 930,00 JPY Objectif de cours Moyen 13 206,67 JPY Ecart / Objectif Moyen 33,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Isao Matsumoto Director & General Manager-WP Production Tetsuo Tateishi Director & Senior Executive Officer Katsumi Azuma Senior Managing Director & Head-Manufacturing Koji Yamamoto Executive Officer & General Manager-SCM Tadanobu Nagumo Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ROHM CO., LTD. -5.16% 6 729 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED -27.15% 366 161 NVIDIA CORPORATION -57.79% 308 960 BROADCOM INC. -30.16% 188 224 TEXAS INSTRUMENTS -14.73% 146 842 QUALCOMM, INC. -34.52% 135 142