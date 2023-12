Le projet de ROHM Co., Ltd. ("ROHM") et Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation de collaborer à la fabrication et à l'augmentation du volume de production de dispositifs de puissance a été reconnu et sera soutenu par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie en tant que mesure soutenant l'objectif du gouvernement japonais d'un approvisionnement sûr et stable en semi-conducteurs. ROHM et Toshiba Electronic Devices & Storage réaliseront respectivement des investissements intensifs dans les dispositifs de puissance en carbure de silicium (SiC) et en silicium (Si), amélioreront efficacement leurs capacités d'approvisionnement et utiliseront de manière complémentaire la capacité de production de l'autre partie. Les dispositifs de puissance sont des composants essentiels pour l'alimentation et la gestion de l'alimentation électrique dans toutes sortes d'équipements électroniques, et pour parvenir à une société sans carbone, neutre en carbone.

La demande actuelle devrait continuer à croître. Dans les applications automobiles, le développement de groupes motopropulseurs électriques plus efficaces, plus petits et plus légers a progressé parallèlement à l'expansion rapide de l'électrification des véhicules. Dans les applications industrielles, une alimentation stable des dispositifs d'alimentation et des caractéristiques améliorées sont largement requises pour soutenir l'automatisation croissante et les exigences d'efficacité plus élevées.

ROHM a déjà annoncé sa participation à la privatisation de Toshiba, mais cet investissement n'a pas servi de point de départ à une collaboration manufacturière entre les deux entreprises. Face à l'intensification de la concurrence internationale dans l'industrie des semi-conducteurs, ROHM et Toshiba Electronic Devices & Storage envisagent depuis un certain temps de collaborer dans le domaine des dispositifs de puissance, ce qui a débouché sur une demande conjointe.