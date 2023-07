Roivant Sciences Ltd. est une société biopharmaceutique. La société, par le biais de ses filiales, se concentre sur la fourniture de médicaments et de technologies aux patients. La société crée des entreprises de biotechnologie et de technologie des soins de santé (Vants) et déploie la technologie pour stimuler la recherche et le développement et la commercialisation. Ses capacités de découverte de médicaments comprennent une plateforme de physique computationnelle pour la conception de médicaments in silico et des modèles de dégradation des protéines basés sur l'apprentissage automatique. Ses produits candidats en phase de développement comprennent Tapinarof, Cerdulatinib, IMVT-1401, ARU-1801, Namilumab, LSVT-1701, Cerdulatinib, DMVT-504, DMVT-503, ARU-2801, AFM32 et CVT-TCR-01. Sa famille Vant comprend Dermavant, Immunovant, Aruvant, Proteovant, Lysovant, Kinevant, Affivant, Cytovant, Arbutus, Sio Gene Therapies, Genevant, Silicon Therapeutics, VantAI, Lokavant, Datavant et Alyvant.

Secteur Produits pharmaceutiques