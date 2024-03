Rokmaster Resources Corp est une société d'exploration minière. Elle se concentre sur l'acquisition et le développement de propriétés de ressources minérales et sur l'exploration de ces propriétés pour les métaux précieux, les métaux de base et les minéraux industriels en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ses projets comprennent le projet Revel Ridge, la propriété Duncan Lake Zinc-Lead et la propriété Big Copper. Son projet phare Revel Ridge abrite un gisement de sulfures orogéniques à haute teneur en or et en métaux polymétalliques. La propriété Revel Ridge est située dans la division minière de Revelstoke, dans le sud-est de la Colombie-Britannique, à 32 kilomètres (km) au nord-est de Revelstoke (Colombie-Britannique), à 420 km au nord-est de Vancouver (Colombie-Britannique) et à 290 km à l'ouest de Calgary (Alberta). La propriété de zinc-plomb de Duncan Lake est située dans la division minière de Slocan, à 64 km au nord de la ville de Kaslo et à 150 km au nord de la ville de Trail, où se trouve la fonderie, dans le sud-est de la Colombie-Britannique. Big Copper est situé dans les divisions minières de Fort Steele et de Slocan, en Colombie-Britannique, au Canada.

Secteur Sociétés minières intégrées