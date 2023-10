Roku, Inc. est une plateforme de télévision (TV) en streaming aux États-Unis, au Mexique et au Canada, en fonction du nombre d'heures diffusées. La société génère des revenus de plateforme à partir de la vente de publicité numérique et de services connexes, y compris des services de distribution de contenu et de plateforme axés sur la demande, tels que les abonnements et les parts de revenus des transactions, les dépenses promotionnelles des médias et des divertissements, la vente d'abonnements premium et la vente de boutons de chaîne de marque sur les télécommandes. L'entreprise compte deux segments : Plateforme et Appareils. Le segment Plateforme vend de la publicité numérique aux annonceurs, directement ou par l'intermédiaire d'agences de publicité, et aux éditeurs de contenu pour leurs promotions dans le domaine des médias et du divertissement, par l'intermédiaire de divers outils de campagne. Le segment des appareils vend la majorité de ses appareils aux États-Unis par l'intermédiaire de détaillants et de distributeurs, ainsi que par le biais du site web de la société. Le chiffre d'affaires des appareils est principalement constitué de matériel, de logiciels intégrés et de mises à niveau et mises à jour non spécifiées, sur la base de leur disponibilité.

Secteur Production de spectacles