Roku, Inc. a annoncé que Louise Pentland rejoindra la société en tant que vice-présidente senior et directrice juridique, à compter du 23 juillet. Mme Pentland succédera à l'actuel vice-président principal et directeur juridique, Stephen Kay, qui prendra sa retraite en novembre. Mme Pentland rejoint Roku après avoir occupé le poste de vice-présidente exécutive et directrice juridique de Disney Experiences and Products au sein de The Walt Disney Company.

À ce titre, elle supervise toutes les questions juridiques et réglementaires pour les activités de ce segment, qui comprennent les destinations mondiales des parcs à thème, les croisières, les produits de consommation mondiaux et la plateforme de commerce électronique. Kay quitte ses fonctions après plus de 10 ans passés chez Roku. Au cours de son mandat, il a été un membre précieux de l'équipe de direction de Roku et a joué un rôle clé dans de nombreuses étapes importantes de l'entreprise, y compris l'introduction en bourse réussie de Roku en 2017.

Kay travaillera en étroite collaboration avec Pentland pour assurer une transition en douceur. Avant de rejoindre Disney, Mme Pentland a été vice-présidente exécutive, directrice des affaires commerciales et des affaires juridiques de PayPal et vice-présidente exécutive et directrice des affaires juridiques de Nokia Corporation. Elle continue de siéger en tant qu'administratrice non exécutive chez Experian PLC, Hitachi Ltd. et Pacific Life.

Mme Pentland est titulaire d'un diplôme de premier cycle en droit et d'un diplôme de troisième cycle en pratique juridique de l'université de Northumbria, à Newcastle upon Tyne. Elle est autorisée à pratiquer le droit aux États-Unis, en Angleterre, au Pays de Galles et en Europe.