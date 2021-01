Roku : TV est le numéro 1 des ventes de systèmes d'exploitation (SE) de Smart TV aux États-Unis et au Canada

Dévoile une barre de son sans fil pour permettre aux marques de fabricants de construire des périphériques audio pour Roku TV ;

Étend davantage le programme Roku TV Ready sur les marchés des États-Unis et internationaux

Roku, Inc. (Nasdaq : ROKU) a annoncé aujourd’hui que Roku® OS était le SE de smart TV le plus vendu aux États-Unis et au Canada, d’après le Weekly Retail Tracking Service (Service hebdomadaire du suivi des ventes au détail) de NPD. Selon les données disponibles du 5 janvier au 26 décembre 2020, Roku TV™ détenait 38 % des parts de marché aux États-Unis et 31 % au Canada, conservant sa position de leader dans les deux régions.* En Amérique du Nord, des millions de modèles Roku TV ont été vendus dans des milliers de magasins de détail offrant au choix de leurs clients, des centaines de modèles dans toute une gamme d’options de taille et de qualité d’image, allant des modèles HD 24 pouces aux modèles HDR 4K 75 pouces.

Avec la conception de référence Roku TV, les marques de fabricants de télévisions construisent et vendent efficacement et de façon rentable des smart TV parmi les meilleures de leurs catégories, à des niveaux de prix compétitifs très appréciés des consommateurs. Les modèles Roku TV proposent un simple écran d’accueil permettant aux consommateurs d’accéder facilement à des milliers de chaînes de streaming gratuites et payantes, et des fonctionnalités avancées telles que la recherche rapide parmi les principales chaînes, et la comptabilité vocale pour les appareils intelligents utilisant Alexa, Siri et Google Assistant. La télécommande simple d’emploi, les mises à jour logicielles automatiques et l’intégration audio homogène offrent une plus grande commodité.

Barre de son sans fil compatible Roku TV

Élargissant encore davantage l’écosystème Roku TV Ready, Roku a dévoilé aujourd’hui une nouvelle conception de référence, sans fil, pour les marques électroniques grand public. Cette nouvelle conception de référence, de barre de son sans fil, utilise la technologie audio exclusive de Roku pour se connecter de façon homogène et sans fil à n’importe quel modèle Roku TV, proposant une synchronisation impressionnante de l’audio et de la vidéo ; les clients de Roku TV peuvent ainsi ajouter encore plus facilement une qualité audio extraordinaire à leur expérience télévisuelle. L’installation sans encombrement de fils s’en trouvera simplifiée, tandis que l’utilisation deviendra plus facile grâce à une seule télécommande Roku TV.

La nouvelle conception de référence permettra aux sociétés d’électronique grand public de construire et de vendre des barres de son sans fil, sous leur propre marque. TCL devrait lancer la première barre de son sans fil, et annoncera les spécificités de ses appareils à l’occasion de l’événement CES 2021, le 12 janvier prochain.

« Nous sommes fiers d’alimenter les smart TV les plus fréquemment achetées aux États-Unis et au Canada. Tous les jours, nous mettons tout en œuvre pour nous assurer que nos clients jouissent bien de la meilleure expérience télévisuelle, ce qui signifie la simplicité d’emploi, le choix, un divertissement illimité et une formidable valeur », a déclaré Mustafa Ozgen, vice-président principal de l’Acquisition de compte, chez Roku. « Par ailleurs, avec l’introduction de notre nouvelle conception de référence, de barre de son sans fil, nous continuons d’élargir notre écosystème de divertissement à domicile, pour garantir que les consommateurs peuvent apparier n’importe quelle Roku TV avec un son extraordinaire. »

Expansion du programme Roku TV Ready sur les marchés des États-Unis et internationaux

Aux États-Unis, Element lancera une barre de son Roku TV Ready 2.0 et une barre de son + caisson de basse Roku TV Ready 2.1, à la fin du mois. Element rejoint TCL, Hisense, Enclave, Sound United et Bose qui ont tous lancé des produits audio certifiés Roku TV Ready aux États-Unis en 2020. Roku cherche à étendre la disponibilité du programme Roku TV Ready à l’international, et annoncera ses partenaires et ses produits pays par pays, à une date ultérieure.

Les modèles Roku TV sont distribués par plus de 15 marques de fabricants de télévision et sont disponibles actuellement aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, au Mexique et au Brésil. Les marques de télévisions de fabricants et les sociétés d’électronique grand public souhaitant en savoir plus sur Roku TV et le programme Roku TV Ready aux États-Unis et à l’étranger peuvent contacter OEM@roku.com.

À propos de Roku

Roku est un pionnier de la diffusion TV en continu. Nous offrons aux abonnés de la TV connectée les contenus qu’ils aiment, permettons aux éditeurs de contenu de créer et de monétiser de larges audiences, et fournissons aux annonceurs des fonctionnalités uniques pour fidéliser les consommateurs. Les lecteurs de streaming et les périphériques audio liés aux télévisions, de Roku sont disponibles aux États-Unis et dans certains pays, par le biais de la vente au détail directe, et sous licence auprès des opérateurs de services. Les modèles Roku TV™ sont disponibles aux États-Unis et dans certains pays, sous licence auprès de marques de télévision. Le siège social de Roku se trouve à San Jose, en Californie, aux États-Unis.

Ce communiqué de presse contient des énoncés « prospectifs » basés sur nos convictions et hypothèses, ainsi que sur les informations dont nous disposons à la date de ce communiqué de presse. De tels énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels, performances ou accomplissements diffèrent considérablement de ceux exprimés ou impliqués dans ces énoncés prospectifs. Ces énoncés incluent, sans limitations, le contenu, les avantages, les caractéristiques et la disponibilité de HBO Max sur la plateforme Roku ; les tendances liées à l’évolution vers la télévision en streaming ; et les caractéristiques, les avantages et la portée de la plateforme Roku. Sauf disposition contraire de la loi en vigueur, Roku n’assume aucune obligation de publier des mises à jour de ces énoncés prospectifs ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient sensiblement différer des résultats prévus dans ces énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations étaient disponibles à l’avenir. Les facteurs importants qui pourraient entraîner un écart significatif de nos résultats réels sont détaillés de temps à autre dans les rapports que Roku, Inc. dépose auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment dans notre Rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, et notre Rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 septembre 2020. Des copies des rapports déposés auprès de la SEC sont affichées sur le site Web de Roku et sont disponibles gratuitement auprès de Roku.

Roku, Roku TV et Roku TV Ready sont des marques commerciales de Roku, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. Les noms de commerce, les marques commerciales et les marques de service d’autres sociétés, mentionnés dans le présent communiqué de presse sont les propriétés de leurs détenteurs respectifs

*Source, États-Unis et Canada : The NPD Group, Inc., Weekly Retail Tracking Service, États-Unis et Canada, LCD TV, Software Service Name, Smart TV : Navigateur Web uniquement, Applications et navigateur Web, Applications uniquement, d’après les parts d’unités, du 5 janvier 2020 au 26 décembre 2020 combinés.

