Roku, Inc. exploite une plateforme de télévision en continu. Les lecteurs de streaming et les appareils audio liés à la télévision (TV) de la société sont disponibles aux États-Unis et dans certains pays par le biais de la vente directe au détail et d'accords de licence avec des opérateurs de services. Ses modèles Roku TV sont disponibles aux États-Unis et dans certains pays grâce à des accords de licence avec des marques de télévision. Elle permet aux consommateurs de découvrir et d'accéder à une variété de contenus en streaming, aux éditeurs de contenus d'atteindre sa base d'utilisateurs de comptes actifs et d'utiliser ses services de facturation et ses outils d'analyse de données. La chaîne Roku Channel offre à ses utilisateurs un accès gratuit à des titres, notamment des films hollywoodiens à succès, des épisodes télévisés et des chaînes d'information, et constitue une source d'inventaire publicitaire. Elle propose également des barres de son intelligentes Roku et des barres de son Roku Streambars, chacune étant dotée d'un lecteur de streaming intégré qui permet à la barre de son de se connecter à sa plateforme de streaming. Elle vend également des rangées de contenu de marque au sein de The Roku Channel.

Secteur Production de spectacles