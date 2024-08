Roku, Inc. exploite une plateforme de télévision (TV) en continu. La société connecte les téléspectateurs au contenu qu'ils aiment, permet aux éditeurs de contenu de construire et de monétiser de larges audiences, et fournit aux annonceurs les moyens d'engager les consommateurs. Les segments de la société comprennent la plateforme et les appareils. Le segment de la plateforme est engagé dans la vente de publicité numérique (y compris la publicité vidéo directe et programmatique, les dépenses promotionnelles des médias et du divertissement, et les services connexes) et la distribution de services de streaming (y compris les abonnements et les parts de revenus des transactions, la vente d'abonnements premium, et la vente de boutons d'application de marque sur les télécommandes). Le segment des appareils comprend les accords de licence avec les opérateurs de services et les marques de télévision, ainsi que les ventes de lecteurs de diffusion en continu, de produits audio, de produits pour la maison intelligente et de services. Les modèles de téléviseurs Roku sont disponibles aux États-Unis et dans certains pays grâce à des accords de licence avec des marques de téléviseurs.