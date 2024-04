Roland DG Corporation est une société basée au Japon qui se consacre principalement à la fabrication et à la vente d'équipements périphériques informatiques. Les produits de la société comprennent des imprimantes, des machines-outils et des fournitures, entre autres. La société fournit des produits et des services au Japon, aux États-Unis, en Europe, en Asie et dans d'autres régions. Les périphériques informatiques sont principalement produits au bureau de Miyakoda, dans la préfecture de Shizuoka. L'entreprise fournit des produits aux utilisateurs principalement par l'intermédiaire de revendeurs contractuels au Japon et à l'étranger. La société vend et commercialise principalement ses produits par l'intermédiaire de ses filiales consolidées, promeut les ventes de produits et fournit des services après-vente.

Secteur Matériel informatique