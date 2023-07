ROLLINS, INC. : Opinion positive de RBC Capital Markets

Rollins, Inc. figure parmi les 1ers prestataires mondiaux d'inspection et de lutte contre les nuisibles (insectes, rongeurs, reptiles, etc.) à destination des particuliers et des entreprises. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services de désinsectisation et de dératisation à destination des clients résidentiels (45%) ; - prestations de services de désinsectisation et de dératisation aux entreprises (33,9%) : à destination notamment des entreprises opérant dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la santé, de la restauration, de la distribution alimentaire et de l'hôtellerie ; - prestations de services d'extermination des termites (19,9%) ; - autres (1,2%). 92,7% du CA est réalisé aux Etats-Unis.