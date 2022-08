Rolls-Royce Holdings plc : Une zone support en soutien 25/08/2022 | 09:04 achat En cours

Cours d'entrée : 80.22GBX | Objectif : 107.4GBX | Stop : 75GBX | Potentiel : 33.88% La zone de soutien en données quotidiennes des 78.25 GBX pourrait faciliter l'amorce d'un rebond pour Rolls-Royce Holdings plc.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 107.4 GBX. Synthèse Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.88 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

Points faibles Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 72.61 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Industrie aérospatiale et de défense - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -34.64% 7 942 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPO.. 8.42% 137 343 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 22.03% 114 999 NORTHROP GRUMMAN CORPORATIO.. 26.31% 75 637 GENERAL DYNAMICS CORPORATIO.. 12.48% 64 183 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 9.30% 44 601 BAE SYSTEMS PLC 46.82% 29 814 AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUSTR.. -22.79% 11 374 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRI.. 28.16% 9 561 ELBIT SYSTEMS LTD. 28.94% 9 424 HINDUSTAN AERONAUTICS LIMIT.. 84.90% 9 295

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières GBP USD EUR CA 2022 11 596 M 13 684 M 13 714 M Résultat net 2022 96,0 M 113 M 113 M Dette nette 2022 3 502 M 4 133 M 4 142 M PER 2022 72,6x Rendement 2022 - Capitalisation 6 731 M 7 942 M 7 959 M VE / CA 2022 0,88x VE / CA 2023 0,79x Nbr Employés 44 000 Flottant 99,8% Prochain événement sur ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 07/09/22 Morgan Stanley Industrial CEO Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 16 Dernier Cours de Clôture 80,31 GBX Objectif de cours Moyen 95,20 GBX Ecart / Objectif Moyen 18,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs David Warren Arthur East Chief Executive Officer & Director Panos Kakoullis Chief Financial Officer & Executive Director Anita Margaret Frew Chairman Grazia Vittadini Chief Technology & Strategy Officer Hsien Yang Lee Independent Non-Executive Director