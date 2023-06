Rolls-Royce Holdings plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs destinés aux secteurs de l'aéronautique, de la marine et de l'énergie. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit : - moteurs d'avions commerciaux (41,4%) ; - moteurs d'avions militaires (30,7%) ; - systèmes d'alimentation et systèmes nucléaires (25,1%) : destinés aux centrales énergétiques ; - autres (2,8%). La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (13,3%), Europe (21,8%), Etats-Unis (31,4%), Asie (19,7%), Moyen Orient (5,6%), Canada (2,1%), Afrique (1,8%), Australasie (1,7%), Amérique du Sud (1,5%) et autres (1,1%).

Secteur Industrie aérospatiale et de défense