Rolls-Royce : AlphaValue a relevé sa recommandation

AlphaValue a annoncé jeudi soir le relèvement de sa recommandation sur Rolls-Royce, passée à 'alléger' contre 'vente' jusqu'à présent, avec un objectif de cours également rehaussé, de 99,1 à 114 pence.



Dans une note de recherche, le bureau d'études estime que les fondamentaux de long terme du motoriste britannique ne sont plus aussi solides qu'auparavant.



AlphaValue fait remarquer qu'en ce qui concerne les appareils long-courrier, Rolls-Royce est exposé à une catégorie d'aéronefs susceptible de perdre des parts de marché vis-à-vis du nouveau Airbus A321 XLR, un appareil pouvant parcourir des distances allant jusqu'à 9.000 km, soit 50% de plus que les appareils actuels.



'Le carnet de commandes impressionnant de cet appareil, qui doit être lancé en 2023, atteste de son succès à venir', explique le cabinet parisien dans une étude.



Dans ces conditions, Rolls-Royce n'a d'autre choix que de se concentrer sur ses ambitions dans le nucléaire, poursuit AlphaValue, qui recommande aux investisseurs de se tenir à l'écart de la valeur.



