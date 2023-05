Rolls-Royce : Jefferies relève nettement sa cible

Jefferies confirme sa note d'achat sur le titre Rolls-Royce avec un objectif de cours relevé de 170 à 210 pence.



L'analyste indique que la valeur constitue désormais son premier choix dans le secteur, d'autant que les actions Rolls-Royce ont récemment perdu de l'altitude malgré une mise à jour commerciale positive.



Jefferies estime que le potentiel de FCF (free cash flow) à moyen terme est supérieur à 2 milliards de livres sterling. Le bureau d'études prévoit par ailleurs une amélioration de l'EBIT de 0,9 milliard de livres sterling d'ici 2026.



Jefferies ajoute que le FCF 2026 pourrait être renforcé si la revue stratégique du groupe permettait de réaliser suffisamment d'économies de coûts dans le civil pour atteindre des marges de 13 à 16% à moyen terme (contre 12,6% anticipés par Jefferies pour 2026).



Dans ce contexte, le broker relève ses attentes pour 2023, visant une hausse de 15% du FCF et de 4% du BPA annuel.



