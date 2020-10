Rolls-Royce : Oddo reste à alléger sur le titre

02/10/2020 | 12:01

La société a lancé une augmentation de capital de 2 Md£ sur la base d'une décote de 41.4% par rapport au cours hors droits de souscription, va émettre une obligation d'au moins 1 Md£ et signé une nouvelle facilité de crédit de 1 Md£.



L'analyste indique que Rolls-Royce table toujours sur un recul des heures de vols de sa flotte de moteurs long-courriers (EFHs) de 55% en 2020 suivi d'un rebond pour atteindre 70% du niveau de 2019 en 2021 et 90% en 2022.



' La société continue de tabler sur un FCF repassant positif au S2 2021 et un FCF de 750 M£ en 2022 contre notre estimation de 435 M£ ' souligne Oddo.

' Nous tablons sur un retour au volume de trafic international de 2019 uniquement en 2026 '.



Oddo confirme son conseil à alléger sur la valeur avec un objectif de 200p. ' Privilégiez Airbus, voire Safran et MTU chez les motoristes '.



