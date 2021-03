Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Rolls-Royce, UBS ajuste son objectif de cours de 111 à 119 pence, ce qui n'implique qu'un potentiel de hausse de 2% pour l'action du constructeur britannique de moteurs d'avions.



Publiant ses dernières prévisions pour Rolls-Royce, le broker déclare 'rester prudent sur la dynamique des voyages long-courriers', un marché qui selon lui ne connaitra probablement pas de redressement en 2021.



UBS considère toutefois que 'la période 2022-2023 devrait bénéficier d'efforts de restructuration plus importants', un élément interne au dossier susceptible d'après lui de soutenir la valorisation.



