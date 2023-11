Le directeur de la compagnie aérienne Emirates de Dubaï a exhorté Rolls-Royce à "revenir à l'essentiel" et à se concentrer sur les performances de ses moteurs, au lendemain de la présentation par la société britannique de ses projets visant à quadrupler ses bénéfices.

Les actions de la société d'ingénierie britannique ont augmenté après que le PDG, Tufan Erginbilgic, a dévoilé mardi une stratégie visant à relancer la fortune du fabricant de moteurs, notamment une forte augmentation des marges bénéficiaires et une "tarification axée sur la valeur", suggérant des factures d'entretien plus élevées.

Mais le président de la compagnie aérienne Emirates, Tim Clark, qui a critiqué Rolls à propos du prix des moteurs et des performances de son plus gros moteur lors du salon aéronautique de Dubaï ce mois-ci, n'a pas semblé ébranlé par les plans qui reposent largement sur des marges bénéficiaires plus élevées.

"Si vous avez un moteur qui ne fonctionne pas comme il le devrait, vos coûts vont augmenter. Mais votre capacité à extraire de la valeur du client va diminuer simplement parce que le client n'acceptera pas la non-performance", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à Reuters.

"Il s'agit d'une compréhension très claire de la cause et de l'effet. Il s'agit d'une compréhension très claire de la cause et de l'effet au niveau du jardin d'enfants. Et oui, paradoxalement, vous pouvez en avoir plus pour votre argent en termes d'investissement".

Lors du salon aéronautique de ce mois-ci, M. Clark a exclu la conclusion d'un accord immédiat pour l'achat d'Airbus A350-1000, le plus grand des deux modèles, en raison d'un différend avec le motoriste Rolls-Royce au sujet de la durabilité moins bonne que prévu du moteur et de l'augmentation des prix de l'entretien.

J'ai dit : "Les gars, vous devez revenir à l'essentiel. Concevez des moteurs qui répondent aux attentes de la clientèle", a déclaré M. Clark au motoriste au cours des négociations, qui ont finalement abouti à une commande complémentaire pour l'A350-900, plus petit.

"Nous étions prêts pour le -1000. Vous n'avez pas idée de la somme de travail que j'ai consacrée à l'intérieur de ces avions", a déclaré M. Clark, ajoutant que l'impasse sur les moteurs avait "ouvert la porte" à des projets visant à relancer le Boeing 777-8 en tant que variante passagers et cargo.

Rolls-Royce n'a pas fait d'autres commentaires lors de la présentation aux investisseurs de mardi. Airbus s'est refusé à tout commentaire.

Rolls a reconnu que le temps d'immobilisation du moteur XWB-97 était plus important que prévu, mais a réfuté les suggestions de Clark selon lesquelles le niveau de performance équivaut à une "défectuosité".

M. Clark a déclaré que l'idée de commander l'A350-1000 n'était pas écartée, mais il a ajouté que cela dépendait des progrès réalisés en matière de temps d'immobilisation, notant que Rolls prévoyait d'introduire certaines modifications héritées de ses recherches sur la technologie des moteurs Ultrafan à la fin de 2025 ou en 2026.

"Je vous promets que si vous proposez un bon moteur, nous discuterons sérieusement avec vous d'une sorte de coût de maintenance qui vous donne le genre de rendement que vous recherchez sans être trop gourmand.

Erginbilgic a déclaré mardi que le problème de durabilité était spécifique au moteur XWB-97 utilisé sur l'A350-1000 et uniquement dans les climats difficiles. Il a déclaré que Rolls travaillait avec Airbus "pour améliorer ce moteur à un niveau élevé".