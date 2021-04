Hausse prudente en Europe, tournée vers la BCE

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes évoluaient en petite hausse jeudi matin, mais restaient prudentes avant la publication par la BCE de son compte-rendu de politique monétaire, au lendemain de celui de la Fed.

Vers 08h50 GMT, la Bourse de Paris prenait 0,45%, tandis que la hausse était plus modeste sur les autres places. Ainsi, Londres grappillait 0,10%, Francfort 0,08% et Milan 0,16%.

L'attentisme était également de rigueur en Asie, où la Bourse de Tokyo a terminé sans direction claire, avant les annonces de résultats annuels des entreprises nippones et les mesures de restrictions envisagées au Japon face à la pandémie.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a gagné 1,2% tandis que les indices composites de Shanghai et de Shenzhen ont fait du surplace.

Les marchés européens évoluaient en petite hausse "malgré la clôture en ordre dispersé de Wall Street", a fait savoir Franklin Pichard, le directeur général de Kiplink Finance.

Selon lui, "les investisseurs sont rassurés par les commentaires tenus par les membres de la Fed lors de la dernière réunion de la Banque centrale (américaine), le 17 mars dernier".

"Le marché attend maintenant de voir si la tendance à l'amélioration suggérée par les derniers indicateurs économiques sera confirmée par les résultats des entreprises", complète-t-il.

"Le scénario d'un fort rebond d'activité outre-Atlantique a été confirmé" par la Fed, abonde Christopher Dembik, directeur associé chez Berenberg.

"Ses membres ont salué le plan de relance de l'administration Biden qui dépasse leurs attentes. Ils ont toutefois clairement laissé entendre qu'un changement de politique monétaire à court et à moyen terme n'est pas d'actualité, ce qui devrait rassurer les investisseurs sur les intentions de la Fed", a-t-il poursuivi.

Ce jeudi, c'est au tour de la Banque centrale européenne de dévoiler, dans le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire, sa vision de l'économie.

Les discussions entre différents responsables économiques devraient par ailleurs se poursuivre dans la journée. Sont notamment attendus une conférence de presse du FMI en conclusion des réunions de printemps, et un débat sur l'économie avec le FMI, la Fed, l'OMC et les chefs de l'Eurogroupe.

La veille, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré que la hausse des impôts des entreprises américaines voulue par l'administration Biden pour financer des investissements dans les infrastructures doit encourager les autres pays à suivre le mouvement et cesser de réduire toujours plus cette fiscalité.

Joe Biden a lui lancé un vibrant plaidoyer pour convaincre le Congrès d'adopter son plan d'investissements de quelque 2.000 milliards de dollars, indispensable selon lui pour que les Etats-Unis tiennent tête à la Chine.

Alstom en forme

Alstom gagnait 0,87% à 44,16 euros. La SNCF a passé commande au constructeur ferroviaire, pour le compte des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Occitanie, des 12 premiers trains à hydrogène français, dont les premiers essais sont annoncés fin 2023.

Carnival pénalisé

Le croisiériste Carnival était en queue de la cote à Londres (-3,47% à 1737,00 pence). Le groupe a annoncé une perte de plusieurs milliards de dollars au premier trimestre et un très fort endettement à cause du Covid-19, même s'il commence à entrevoir un redémarrage de son activité

BMW bien orienté

Le constructeur de Munich (+0,30% à 89,34 euros) a vendu au premier trimestre plus de voitures qu'avant la crise sanitaire, soit 636 600 voitures BMW, Mini et Rolls-Royce dans le monde de janvier à fin mars, ce qui représente 5% de plus qu'au premier trimestre 2019 et 33,5% de plus qu'au premier trimestre 2020.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Vers 08H30 GMT (10H30 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 62,95 dollars à Londres, en hausse de 0,21% par rapport à la clôture de la veille.

A New York, le baril américain de WTI pour mai gagnait 0,44%, à 59,77 dollars.

Dans le même temps, l'euro montait face au dollar (+0,12% à 1,1881 dollar), tandis que la livre britannique restait stable face au billet vert (+0,07% à 1,3746 dollar).

Le bitcoin prenait 1,6% à 57.104 dollars.

afp/ck