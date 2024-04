(Alliance News) - Le contrôleur aérien britannique National Air Traffic Services a annoncé mercredi qu'il avait engagé l'ancien PDG de Rolls-Royce Holdings PLC, Warren East, en tant que président non exécutif, après avoir subi la pression des régulateurs et des compagnies aériennes à la suite d'une panne coûteuse survenue en août.

Warren East prendra ses fonctions le 1er septembre. Il succède à Paul Golby, en poste depuis 2014.

NATS se compose de deux entreprises principales. NATS En Route PLC est l'entreprise réglementée qui fournit des services de gestion du trafic aérien dans l'espace aérien britannique et dans la partie orientale de l'Atlantique Nord. NATS Services Ltd fournit des services de contrôle du trafic aérien dans les aéroports britanniques et étrangers. Elle a géré 2,2 millions de vols au Royaume-Uni au cours de son dernier exercice financier.

M. East a été directeur général du fabricant de moteurs à réaction Rolls-Royce de 2015 à 2022. Avant cela, il a passé près de 20 ans chez le concepteur de puces informatiques ARM Holdings PLC, dont 12 ans en tant que PDG.

Le mois dernier, une étude indépendante sur la panne du contrôle du trafic aérien au Royaume-Uni pendant les vacances d'août, qui a touché près de 750 000 passagers, a mis en évidence un "manque important de planification préalable". Le 28 août de l'année dernière, les vols ont été cloués au sol dans tous les aéroports britanniques, après que les NATS ont connu un problème technique lors du traitement d'un plan de vol.

"J'ai eu le privilège de présider le conseil d'administration du NATS et du secteur de l'aviation dans son ensemble pendant certaines des périodes les plus difficiles qu'ils ont traversées", a déclaré M. Golby, en faisant notamment référence à la pandémie de grippe aviaire de type Covid-19.

M. East a ajouté : "L'aviation est vitale pour notre société : "L'aviation est vitale pour notre société et notre économie, et l'infrastructure essentielle que fournit le NATS sous-tend cette fonction importante. La décennie à venir est porteuse d'immenses défis, mais aussi de multiples possibilités, car le secteur doit faire face à la nécessité de la transition énergétique et aux opportunités offertes par les progrès de la technologie.

