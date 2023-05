Les actions en tête avant la BoE et l'IPP américain

(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont ouvert en hausse jeudi, le FTSE 100 devenant positif pour la semaine, avant la dernière décision sur les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre.

Les données sur l'inflation aux Etats-Unis ont soutenu les actions technologiques dans la nuit, alors qu'un indice des prix à la consommation faible en Chine a pénalisé les mineurs cotés à Londres.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 41,42 points, soit 0,5 %, à 7 782,75. L'indice des valeurs vedettes est en hausse de 0,1% depuis le début de la semaine. Le FTSE 250 était en hausse de 55,99 points, soit 0,3%, à 19 329,28, et l'AIM All-Share était en baisse de 10,06 points, soit 1,2%, à 815,13.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,6% à 778,50 et le Cboe UK 250 était en hausse de 0,3% à 16 942,61, mais le Cboe Small Companies était en légère baisse à 13 554,56.

Les indices européens ont été mixtes tôt jeudi, avec le CAC 40 à Paris en hausse de 0,8% et le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,3%.

Le calendrier économique de jeudi comprend la décision sur les taux d'intérêt au Royaume-Uni à 1200 BST, avant une lecture des prix à la production aux États-Unis à 1330 BST. Les demandes d'allocations chômage américaines sont également à 1330 BST.

La Banque d'Angleterre devrait augmenter les taux d'intérêt britanniques de 25 points de base jeudi, mais l'attention sera portée sur la question de savoir si elle prévoit d'autres augmentations lors des réunions à venir, ou si elle suggère une pause.

La hausse attendue d'un quart de point porterait le taux de référence à 4,50 %. L'annonce à 1200 BST est suivie d'une conférence de presse avec le gouverneur Andrew Bailey à 1230 BST.

Les indications sur la direction que prendra le taux bancaire par la suite seront examinées de près. La semaine dernière, la Banque centrale européenne a relevé les taux d'intérêt de la zone euro de 25 points de base, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse précédente de 50 points, mais elle a déclaré qu'il y avait encore "du chemin à parcourir" dans la lutte contre l'inflation.

Un jour plus tôt, la Réserve fédérale américaine a également annoncé une hausse d'un quart de point de pourcentage, mais a fortement laissé entendre qu'elle ferait une pause par la suite.

L'inflation aux États-Unis est toutefois deux fois moins élevée qu'au Royaume-Uni. Elle est passée de 5,0 % en mars à 4,9 % en avril, selon les données publiées mercredi. Au Royaume-Uni, l'inflation était de 10,1 % en mars.

Dans l'attente de la décision de la BoE, la livre achetait 1,2582 USD jeudi matin, contre 1,2620 USD mercredi soir. L'euro s'échangeait à 1,0934 USD tôt jeudi, en baisse par rapport à 1,0975 USD en temps utile pour la clôture des actions européennes mercredi. Le dollar s'échangeait à 134,45 yens, largement stable par rapport à 134,48 yens.

Les actions à New York ont terminé en hausse mercredi, avec les actions technologiques qui ont été stimulées par les données qui ont montré un ralentissement de l'inflation américaine. Le Nasdaq Composite a fait un bond de 1,0%, le S&P 500 a ajouté 0,5%, bien que le Dow Jones Industrial Average ait légèrement baissé de 0,1%.

Les actions de Disney ont perdu 4,8 % dans les échanges après les heures de bureau à New York. Au cours du trimestre qui s'est achevé le 1er avril, la société de divertissement californienne a déclaré que le bénéfice net des activités poursuivies avait presque triplé pour atteindre 1,27 milliard de dollars, contre 470 millions de dollars un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 13 %, passant de 19,25 milliards de dollars à 21,82 milliards de dollars.

En revanche, le nombre d'abonnés au service de streaming Disney+ a diminué de quatre millions, passant de 161,8 millions à la fin du mois de décembre à 157,8 millions au début du mois d'avril.

En Asie, le Shanghai Composite a perdu 0,3 %, tandis que le Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 0,2 % en fin de journée. Le Nikkei 225 à Tokyo est resté stable. Le S&P ASX 200 a terminé en baisse de 0,1%.

À Londres, les actions de Rolls-Royce ont chuté de 1,9 %, suite à la déception suscitée par le fait que le fabricant de moteurs à réaction n'a pas revu à la hausse ses prévisions annuelles.

Rolls-Royce a choisi de maintenir ses perspectives, tout en déclarant que sa transformation sous l'égide du nouveau directeur général, Tufan Erginbilgic, "progresse à un rythme soutenu".

Ses performances au cours des quatre mois se terminant en avril ont été "conformes à nos attentes".

Rolls-Royce a confirmé son objectif de bénéfice d'exploitation sous-jacent compris entre 800 millions et 1,0 milliard de livres sterling pour l'ensemble de l'année, et a maintenu son objectif de flux de trésorerie disponible compris entre 600 millions et 800 millions de livres sterling.

"Bien qu'il puisse y avoir une certaine déception quant au fait que Rolls-Royce ait laissé ses prévisions inchangées, tout ce que nous avons vu dans la mise à jour commerciale d'aujourd'hui semble suggérer que l'entreprise est en avance sur le calendrier, dans son récent redressement. Alors que le prix de l'action est encore bien en dessous des niveaux qu'il avait avant la crise, les résultats de l'opération GKN de Melrose Industries hier suggèrent que l'aérospatiale civile est sur le chemin du retour", a commenté Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Les actions du secteur minier ont baissé, après qu'un relevé de l'inflation en Chine ait suggéré que le rebond de l'économie dans ce pays reste insaisissable.

Rio Tinto a chuté de 0,7 %, tandis qu'Anglo American a perdu 0,3 %.

L'inflation en Chine est tombée à son plus bas niveau depuis plus de deux ans, selon les chiffres du Bureau national des statistiques. Les prix à la consommation ont augmenté de seulement 0,1% en glissement annuel en avril, ralentissant par rapport à une hausse de 0,7% en mars et en deçà du consensus cité par FXStreet d'une hausse de 0,3%.

Il s'agit du taux d'inflation annuel le plus faible depuis que les prix à la consommation ont baissé de 0,2 % en glissement annuel en février 2021. Sur une base mensuelle, les prix à la consommation ont diminué de 0,1 % en avril, après avoir diminué de 0,3 % en mars par rapport à février. Le résultat était inférieur au consensus, qui avait prévu que les prix seraient stables mensuellement, selon FXStreet.

Les chiffres de l'inflation pourraient renforcer les arguments en faveur d'une politique de relance budgétaire. Mardi, les données commerciales ont suggéré que la demande en Chine est sur un pied précaire, malgré les restrictions Covid-19 qui ont été récemment assouplies. Les importations ont chuté le mois dernier, tandis que la croissance des exportations a ralenti.

Les importations ont chuté beaucoup plus fortement que prévu en avril, enregistrant une baisse de 7,9 % en glissement annuel, contre une baisse de 1,4 % en mars. Les analystes interrogés par Bloomberg s'attendaient à une baisse des importations de 0,2 %.

FirstGroup a perdu 3,9 % après que le gouvernement britannique a annoncé que les services ferroviaires gérés par TransPennine Express seront nationalisés après des mois de retards et d'annulations.

Le ministre britannique des transports, Mark Harper, a annoncé la décision de placer les services de l'opérateur sous le contrôle du gouvernement, mais a averti qu'il ne s'agissait pas d'une "solution miracle".

Graham Sutherland, PDG de FirstGroup, a déclaré que l'entreprise avait "travaillé très dur pour améliorer les services". FirstGroup est propriétaire de TransPennine.

À Francfort, les actions de l'entreprise pharmaceutique Bayer ont chuté de 4,8 %. Elle a déclaré qu'elle avait souffert d'un "démarrage lent" pour l'année 2023.

Les revenus du premier trimestre ont diminué de 1,1% à 14,40 milliards d'euros, contre 14,64 milliards d'euros. Le bénéfice net a chuté de 34 %, passant de 3,29 milliards d'euros à 2,18 milliards d'euros.

Ailleurs en Europe continentale, ING a augmenté de 2,5 % à Amsterdam, la banque ayant bénéficié de la hausse des taux d'intérêt au premier trimestre.

Le revenu total a augmenté de 21% à 5,57 milliards d'euros, contre 4,60 milliards d'euros l'année précédente. Le bénéfice net est passé de 668 millions d'euros à 2,34 milliards d'euros. Les revenus nets d'intérêts - à l'exclusion des opérations ciblées de refinancement à plus long terme - ont fait un bond de 20 % à 4,01 milliards d'euros, contre 3,33 milliards d'euros un an plus tôt.

ING a également annoncé aujourd'hui le lancement d'un programme de rachat d'actions, pour un montant total maximum de 1,5 milliard d'euros.

L'or a légèrement augmenté, passant de 2 023,42 USD à 2 025,90 USD l'once. Le baril de Brent a atteint 76,88 USD, contre 76,85 USD.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

