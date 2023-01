Les actions sont globalement en hausse malgré les craintes de récession au Royaume-Uni

(Alliance News) - Les actions à Londres étaient globalement en hausse mardi, la bonne performance des entreprises cotées au Royaume-Uni ayant compensé les inquiétudes concernant l'économie britannique suite à la publication de données économiques sombres.

"Il semble très probable que les choses vont empirer avant de s'améliorer, ces données pessimistes laissant entrevoir la probabilité d'une récession", a déclaré Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 27,31 points, soit 0,4 %, à 7 757,36 mardi. Le FTSE 250 a terminé en hausse de 53,62 points, soit 0,3 %, à 19 855,31. L'AIM All-Share a clôturé en hausse de 4,39 points, soit 0,5 %, à 863,47.

Le Cboe UK 100 a clôturé en baisse de 0,3% à 776,51, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 0,4% à 17 351,20 et le Cboe Small Companies a clôturé en baisse de 0,3% à 13 629,47.

Selon les dernières données publiées mardi, le secteur privé britannique a connu en janvier sa plus forte baisse d'activité en deux ans.

L'indice composite flash des directeurs d'achat S&P Global CIPS UK est tombé à 47,8 points en janvier, son plus bas niveau en 24 mois, contre 49,0 en décembre.

En tombant plus bas que la marque de 50,0 sans changement, il montre que la contraction du secteur privé britannique s'est aggravée au début de 2023.

Chris Williamson, économiste commercial en chef chez S&P Global Market Intelligence, a déclaré : "Des chiffres PMI plus faibles que prévu en janvier soulignent le risque de voir le Royaume-Uni glisser vers la récession. Les conflits industriels, les pénuries de personnel, les pertes d'exportations, l'augmentation du coût de la vie et les taux d'intérêt plus élevés ont tous signifié que le rythme du déclin économique s'est à nouveau accéléré au début de l'année."

En outre, les emprunts du secteur public britannique - à l'exclusion des banques du secteur public - au cours du dernier mois de 2022 ont atteint le chiffre le plus élevé de décembre depuis le début des enregistrements mensuels en 1993, selon l'Office for National Statistics.

Les emprunts ont atteint 27,4 milliards de GBP, soit 16,7 milliards de GBP de plus que l'année précédente et 9,8 milliards de GBP de plus que les dernières prévisions officielles de l'Office for Budget Responsibility.

Au milieu de ce sombre tableau économique pour l'économie britannique, la livre sterling a glissé par rapport au dollar américain. La livre était cotée à 1,2320 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi, contre 1,2368 USD à la clôture lundi.

Dans l'indice FTSE 100, Rolls-Royce a été la meilleure performance des valeurs vedettes mardi, clôturant 2,5 % plus haut après qu'Exane BNP ait relevé la société à "neutre".

Associated British Foods a clôturé en baisse de 2,0 %, bien qu'elle ait confirmé ses prévisions annuelles en annonçant une croissance générale des ventes au cours des premières semaines de son exercice financier actuel.

AB Foods a déclaré que sa chaîne de magasins Primark a profité d'une "très forte période de Noël", contrecarrant le malaise des consommateurs au Royaume-Uni et ailleurs. Cependant, elle a déclaré que les choses pourraient tourner au vinaigre car les conditions économiques difficiles pourraient "peser sur les dépenses des consommateurs dans les mois à venir".

Au cours des 16 semaines au 7 janvier, le chiffre d'affaires du groupe a bondi de 20 %, passant de 5,57 milliards de livres sterling à 6,70 milliards de livres sterling, la vigueur du dollar ayant stimulé les ventes libellées en dollars en termes de livres sterling. À taux de change constant, la croissance a été légèrement plus faible, à 16 %.

Au niveau du groupe, AB Foods a laissé ses prévisions inchangées. Il s'attend à une croissance "significative" des ventes annuelles mais prévoit des résultats plus faibles en termes de bénéfice d'exploitation ajusté et de bénéfice par action ajusté.

Dans l'indice FTSE 250, Senior a bondi de 7,5 % après avoir annoncé qu'il prévoyait un bénéfice annuel supérieur au consensus, grâce à la "surperformance" de sa branche Flexonics.

Le fabricant de composants et de systèmes s'attend à ce que le bénéfice ajusté avant impôt soit supérieur au consensus du marché.

Senior a déclaré que la fourchette de consensus compilée par la société se situe entre 16,2 millions et 18,0 millions de GBP. En 2021, il avait réalisé une perte avant impôts ajustée de 1,9 million de GBP, se réduisant à 6,2 millions de GBP en 2020.

"Les transactions de la division Flexonics ont été supérieures aux attentes précédentes, grâce à la forte demande des clients sur les marchés des véhicules terrestres et de l'énergie. En particulier, la demande de camions lourds et les niveaux de maintenance et de révision dans le secteur de l'énergie se sont améliorés depuis la dernière mise à jour commerciale", a déclaré la société.

Bridgepoint était en hausse de 3,0 % après avoir lancé un rachat d'actions à hauteur de 50 millions de GBP dans le cadre de son "programme de croissance".

Ailleurs à Londres, Saga a grimpé de 10 % après avoir annoncé qu'elle prévoyait de renouer avec les bénéfices pour l'année se terminant le 31 janvier.

Saga a déclaré être en bonne voie pour réaliser un bénéfice sous-jacent avant impôts de 20 à 30 millions de GBP au cours de l'exercice, contre une perte de 6,7 millions de GBP l'année précédente.

Le bénéfice anticipé resterait toutefois bien en deçà des 109,9 millions de GBP que Saga a comptabilisés pour l'exercice 2020, qui s'est achevé avant la mise en place des restrictions Covid dans de nombreux pays.

Marston's a progressé de 6,1 % après avoir annoncé de fortes ventes pendant la période des fêtes et soutenu ses perspectives annuelles.

La chaîne de pubs a déclaré que les ventes à périmètre constant sur la période de 16 semaines allant jusqu'au samedi de la semaine dernière étaient supérieures de 13 % à celles de l'année précédente, en tenant compte de l'impact d'Omicron à l'époque.

"Bien que nous ayons encore certains défis à relever en matière de coûts en 2023, nous sommes bien positionnés pour continuer à faire progresser notre stratégie et nous sommes encouragés par le niveau de résilience des consommateurs constaté à ce jour", a déclaré le directeur général Andrew Andrea.

Marston's a laissé ses prévisions de bénéfices inchangées.

Dans les actions européennes mardi, le CAC 40 à Paris a terminé en hausse de 0,3%, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en baisse de 0,1%.

Le secteur privé de la zone euro a renoué avec la croissance en janvier, selon des données préliminaires.

Le dernier indice composite S&P Global flash des directeurs d'achat a atteint un sommet de sept mois à 50,2 points, contre 49,3 en décembre. En grimpant au-dessus de la marque de 50,0 sans changement, il montre que le secteur a enregistré une croissance au cours de la période.

La lecture est supérieure au consensus de 49,8 points cité par FXStreet.

"Une stabilisation de l'économie de la zone euro au début de l'année ajoute aux preuves que la région pourrait échapper à la récession", a déclaré M. Williamson de S&P Global.

L'euro s'établissait à 1,0881 USD à la clôture des marchés boursiers européens mardi, en hausse par rapport à 1,0870 USD lundi à la même heure.

Contre le yen, le dollar s'échangeait à 129,89 JPY mardi soir, en baisse par rapport à 130,62 JPY lundi soir.

Les actions à New York présentaient un panorama mitigé à la clôture de la bourse de Londres, avec l'indice Dow Jones Industrial Average en légère hausse, l'indice S&P 500 en baisse de 0,1% et le Nasdaq Composite en baisse de 0,1%.

Le pétrole Brent était coté à 86,55 USD le baril à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi, en baisse par rapport à 88,82 USD lundi soir. L'or était coté à 1 930,76 USD l'once, en forte hausse par rapport à 1 922,40 USD à la clôture lundi.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de mercredi, il y a des déclarations commerciales de la compagnie aérienne à bas prix easyJet, de la chaîne de pubs JD Wetherspoon et du mineur Fresnillo du FTSE 100.

Dans le calendrier économique, le Royaume-Uni publiera une impression PPI à 0700 GMT avant que la Banque du Canada n'annonce sa dernière décision sur les taux d'intérêt vers 1500 GMT.

Les marchés financiers chinois resteront fermés mercredi pour marquer le Nouvel An lunaire. Le Hang Seng à Hong Kong rouvrira ses portes jeudi, tandis que le Shanghai Composite restera fermé toute la semaine.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

