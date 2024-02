(Alliance News) - Le fabricant de moteurs d'avion Rolls-Royce Holdings PLC a salué jeudi un "changement radical" dans ses performances l'année dernière, bien qu'il ne soit pas encore revenu sur la liste des dividendes.

Néanmoins, ses perspectives prometteuses ont donné un coup de fouet à ses actions. L'action a bondi de 7,2 % pour atteindre 353,30 pence à Londres jeudi matin.

Rolls-Royce a annoncé un chiffre d'affaires statutaire provenant des activités poursuivies de 16,49 milliards de livres sterling, soit une hausse de 22 % par rapport aux 13,52 milliards de livres sterling enregistrés en 2022.

Elle a réalisé un bénéfice avant impôts de 2,43 milliards de livres sterling, contre une perte de 1,50 milliard de livres sterling. Sur une base sous-jacente, le bénéfice avant impôt est passé de 206 millions de livres sterling à 1,26 milliard de livres sterling.

L'entreprise s'est félicitée d'un flux de trésorerie disponible "record" provenant des activités poursuivies de 1,29 milliard de livres sterling, ce qui est nettement supérieur aux 505 millions de livres sterling générés en 2022. Elle prévoit un flux de trésorerie disponible compris entre 1,7 et 1,9 milliard de livres sterling pour 2024.

"Notre transformation a permis de réaliser une performance record en 2023, grâce à l'optimisation commerciale, aux économies de coûts et aux progrès réalisés dans le cadre de nos initiatives stratégiques. Ce changement radical a été réalisé dans toutes nos divisions, malgré un environnement volatile marqué par l'incertitude géopolitique, les défis de la chaîne d'approvisionnement et les pressions inflationnistes", a déclaré le directeur général, Tufan Erginbilgic. "Nous gérons l'entreprise différemment et l'amélioration significative de nos performances au cours de l'année reflète le travail acharné et les actions ciblées de toutes nos équipes. Nous continuons également à investir pour favoriser une croissance durable. Les bons résultats obtenus en 2023 nous confortent dans nos prévisions pour 2024 et constituent une étape importante dans la réalisation de nos objectifs à moyen terme. Nous sommes en train de libérer tout notre potentiel en tant que Rolls-Royce hautement performant, compétitif, résilient et en pleine croissance".

Installé au poste de PDG au début de l'année dernière, Erginbilgic a fait des vagues quelques jours à peine après avoir qualifié l'entreprise de "plateforme brûlante".

La perception de l'entreprise par les investisseurs s'est toutefois nettement améliorée depuis son arrivée.

Les actions ont été multipliées par trois l'année dernière.

Rolls-Royce a fixé des objectifs à moyen terme dès 2027. Pour "l'horizon 2027", elle vise un bénéfice d'exploitation compris entre 2,5 et 2,8 milliards de livres sterling, avec une marge d'exploitation comprise entre 13 et 15 %. Elle vise également un flux de trésorerie disponible de 2,8 à 3,1 milliards de livres sterling, avec un rendement du capital compris entre 16 % et 18 %.

Elle a ajouté jeudi : "Les progrès considérables réalisés au cours des premières années de notre plan démontrent que l'amélioration des performances est une priorité. Nos performances en 2023 et nos prévisions pour 2024 concernant le bénéfice d'exploitation et le flux de trésorerie disponible signifient qu'en 2024, nous aurons réalisé plus de 50 % de l'amélioration prévue dans nos objectifs à moyen terme.

Rolls-Royce n'a pas déclaré de dividende. Elle a cessé de verser des dividendes en 2020. Son dernier dividende était un dividende final pour 2019.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.