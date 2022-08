Malaysia Airlines signe un accord provisoire pour 20 Airbus A330neo

par Jamie Freed

15 août (Reuters) - Malaysia Airlines a annoncé lundi avoir signé un accord provisoire en vue d'acquérir 20 Airbus A330neos pour remplacer sa flotte vieillissante de gros porteurs A330, dans le cadre d'un accord impliquant également la société de location d'avions Avolon.

Selon l'accord initial, la compagnie aérienne achètera dix de ces avions à Airbus, les dix autres étant loués directement à Avolon, a précisé la compagnie.

La semaine dernière, des sources du secteur avaient déclaré à Reuters qu'un accord était attendu lundi.

Les avions, qui seront équipés de réacteurs Rolls-Royce , devraient être livrés entre le troisième trimestre 2024 et 2028, a précisé la compagnie aérienne.

La modernisation de la flotte de Malaysia Airlines, qui comprend des droits d'achat pour 20 autres A330neo, intervient dans un contexte de signes de reprise de la demande de gros porteurs après un long passage à vide.

"L'A330neo permettra non seulement de moderniser notre flotte et d'améliorer l'efficacité opérationnelle mais aussi d'atteindre les objectifs environnementaux en réduisant la consommation de carburant par siège, tout en maintenant la sécurité et le confort des passagers au centre des préoccupations", a déclaré Izham Ismail, directeur général de Malaysia Airlines, dans un communiqué.

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle coopérait également avec Airbus dans des domaines tels que le carburant durable, la formation, la maintenance et la gestion de l'espace aérien.

Les A330neo, tous issus du modèle A330-900, auront 300 places et seront exploités sur le réseau existant de la compagnie en Asie, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Moyen-Orient. (Reportage Jamie Freed à Sydney, version française Kate Entringer, édité par Marc Angrand)