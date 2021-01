Rolls Royce : 1er test réussi pour le nouveau banc d'essai

Rolls-Royce annonce avoir achevé avec succès la première rotation de son banc d'essai ultra-moderne 'Testbed 80' qui deviendra 'le plus grand et le plus 'intelligent' banc d'essai aérospatial en intérieur au monde lors de son ouverture officielle dans les mois à venir', promet le constructeur britannique.



Ce test constituait une étape majeure pour ce projet, développé depuis 3 ans et dans lequel 90 millions de livres ont été investis.



Testbed 80 a été conçu pour tester l'actuelle gamme de moteurs mais s'adaptera aussi à la prochaine génération ainsi qu'aux systèmes de vol hybrides ou tout électriques du futur.



D'une surface de 7500m2, le banc d'essai est équipé d'un réservoir de carburant de 140 000 litres afin de tester les différents types de carburant, y compris le carburant aviation durable.



'Nous pouvons collecter des données à partir de plus de 10 000 paramètres différents sur un moteur, en utilisant un réseau complexe de capteurs qui détectent même les plus petites vibrations à un taux pouvant atteindre 200 000 échantillons par seconde', précise Rolls Royce.



