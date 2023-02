Rolls-Royce, Boeing et GE enregistrent des commandes exceptionnelles d'Air India

(Alliance News) - Rolls-Royce Holdings PLC a annoncé mardi son "plus gros contrat jamais conclu" pour des moteurs Trent XWB-97 avec Air India, qui fait partie du groupe Tata.

L'accord est intervenu alors que la compagnie aérienne indienne a signé des contrats pour un nombre record de 470 jets d'Airbus SE et de Boeing Co, ainsi qu'une commande de moteurs avec la branche aérospatiale de General Electric Co.

L'accord exceptionnel pour Rolls-Royce, dont le siège est à Derby, comprend des commandes de 68 moteurs Trent XWB-97, utilisés dans l'Airbus A350-1000, plus des options pour 20 autres, et 12 moteurs Trent XWB-84, utilisés dans l'Airbus A350-900.

Les détails financiers n'ont pas été divulgués, mais l'accord fait d'Air India le plus grand opérateur de Trent XWB-97 au monde.

Le directeur général, Tufan Erginbilgic, a déclaré : "Avec une industrie aéronautique dynamique et en pleine croissance, l'Inde est un marché stratégiquement important pour nous."

Air India a également signé une commande avec GE Aerospace pour 40 moteurs GEnx-1B et 20 GE9X, ainsi qu'un accord pluriannuel de services pour les moteurs. Cet accord a été signé parallèlement à des contrats portant sur 20 Boeing 787 et 10 Boeing 777X.

Air India prévoit également d'investir dans 190 appareils Boeing 737 Max, l'accord incluant des options pour 50 appareils 737 MAX supplémentaires et 20 787-9s.

La société Boeing, basée à Seattle, a déclaré qu'une fois finalisée, il s'agira de sa plus importante commande en Asie du Sud.

Air India a également signé un accord avec Airbus pour 210 avions à fuselage étroit A320neo et 40 avions à fuselage large A350, qu'Air India utilisera pour assurer des liaisons ultra-longues.

L'Inde possède le troisième plus grand marché aérien au monde et est classée comme la cinquième plus grande économie mondiale.

Les prévisions de l'industrie montrent que le trafic aérien de passagers en Inde devrait croître de plus de 6 % par an, et l'industrie aura besoin de plus de 400 avions de taille moyenne et grande pour soutenir la demande.

Les actions de Rolls-Royce ont clôturé en baisse de 1,0% à 108,36 pence chacune à Londres mardi.

Boeing était en hausse de 0,8% à 217,28 USD à New York, et General Electric a augmenté de 0,4% à 82,98 USD.

Par Jeremy Cutler, journaliste d'Alliance News.

