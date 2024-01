(Précise que Rolls-Royce Motor Cars appartient à BMW.)

(Alliance News) - Rolls-Royce Motor Cars a enregistré des ventes record "extraordinaires" l'année dernière, a annoncé le constructeur de voitures de luxe.

La société appartenant à BMW AG, basée à Munich, en Allemagne, a déclaré que 6 032 voitures ont été livrées à des clients en 2023, soit 11 de plus qu'au cours des 12 mois précédents.

Les ventes mondiales ont été tirées par l'Amérique du Nord et la Chine, avec une croissance en glissement annuel en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.

Le directeur général de Rolls-Royce Motor Cars, Chris Brownridge, qui a pris ses fonctions après le départ de Torsten Muller-Otvos à la fin du mois de novembre, a déclaré : "2023 a été une nouvelle année extraordinaire pour Rolls-Royce Motor Cars : "2023 a été une nouvelle année extraordinaire pour Rolls-Royce, avec de fortes performances de vente dans toutes les régions et sur l'ensemble de la gamme de produits.

"Il est particulièrement encourageant de constater l'énorme intérêt et la demande pour Spectre, ce qui soutient la décision d'adopter une stratégie audacieuse, entièrement électrique, pour le développement et la production des modèles futurs".

"Le niveau record de commandes sur mesure, tant en volume qu'en valeur, souligne également notre position dans le secteur du luxe, en offrant à nos clients des possibilités d'expression et de personnalisation qu'ils ne peuvent trouver nulle part ailleurs.

"En tant que nouveau directeur général, j'ai l'immense chance de prendre la responsabilité d'une entreprise en très bonne santé, dotée de fondations solides et d'une stratégie claire de croissance et de développement, de formidables capacités techniques et d'une équipe ciblée et dévouée.

"Je suis impatient de travailler avec toute l'équipe de Rolls-Royce pour maintenir cet élan et faire avancer cette grande entreprise avec confiance et conviction.

Quelque 180 emplois ont été créés au siège de la société détenue par BMW AG à Goodwood, dans le West Sussex, en 2023, portant l'effectif total du site à plus de 2 500 personnes.

