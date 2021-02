Rolls-Royce : Uganda Airlines adhère au service TotalCare

Rolls-Royce annonce que la compagnie Uganda Airlines vient d'adhérer à son contrat de services TotalCare pour ses deux nouveaux Airbus A330neo, des appareils propulsés par les moteurs Rolls-Royce Trent 7000.



Le service TotalCare est basé sur la prévisibilité et la fiabilité grâce à un mécanisme de paiement en dollars par heure de vol. Il offre 'une meilleure disponibilité des avions', assure Rolls-Royce qui peut se targuer d'une connaissance approfondie des moteurs en question.



Moteur exclusif de l'A330neo, le Trent 7000 est le septième et dernier membre de la famille de moteurs Trent, qui a récemment célébré son 25e anniversaire et a accumulé plus de 150 millions d'heures de vol.



