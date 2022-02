Rolls-Royce a renoué avec les bénéfices l'an dernier

Londres (awp/afp) - Le groupe industriel britannique Rolls-Royce, spécialisé dans les moteurs d'avion, a annoncé jeudi un retour aux bénéfices annuels en 2021, porté notamment par les progrès d'un vaste plan de restructuration.

Le groupe a enregistré l'an dernier un bénéfice net de 120 millions de livres (148 millions de francs suisses), après une perte de 3,17 milliards de livres (3,92 milliards de francs suisses) l'année précédente, notant que ce plan mis en place au début de la pandémie, qui passe par des milliers de suppressions d'emplois et des cessions, a pris de l'avance.

Le groupe a aussi annoncé jeudi le départ de son directeur général de longue date Warren East à la fin de l'année, ce qui tirait vers le bas le cours de l'action de Rolls Royce à la Bourse de Londres, alors que les investisseurs comptaient sur lui pour achever la remise sur pied de l'entreprise.

Le groupe a dévissé ainsi de 18,09% à 96,41 pence dans un marché déjà malmené par l'annonce d'une "opération militaire" en Ukraine.

"Même si les marchés affichaient déjà une mauvaise disposition à cause de l'Ukraine, les investisseurs ont très mal réagi à la démission de Warren East", a commenté Russ Mould, analyste chez AJ Bell, même si ce dernier affichait des progrès "plus lents que le marché l'aurait voulu".

Rolls-Royce avait mis en place en 2020, au début de la pandémie, un plan de recapitalisation et lancé la plus vaste restructuration de son histoire dans sa branche aéronautique.

"Les bénéfices de notre programme de restructuration se font sentir un an plus tôt que prévu", s'est félicité Warren East dans un communiqué, ajoutant que le groupe a positionné son segment d'aérospatiale civile "pour tirer parti de la reprise des voyages internationaux".

Dans le segment de la défense, "nous avons enregistré une croissance tirée par une forte demande sur tous nos marchés", a-t-il ajouté. "Cette dynamique positive nous donne confiance tant dans nos attentes pour 2022 que dans notre croissance future."

Le dirigeant relève aussi des progrès dans le développement de nouveaux segments d'activité, comme son programme visant à développer de petites centrales nucléaires au Royaume-Uni.

Le groupe a supprimé plus de 9.000 postes depuis le lancement du programme en mai 2020. La restructuration a permis de réaliser des économies de plus d'1,3 milliard de livres et le programme de cessions "est en bonne voie, avec un produit total attendu d'environ 2 milliards de livres", a précisé Rolls Royce dans son communiqué.

Le groupe avait notamment annoncé début janvier la finalisation de la vente du producteur norvégien de moteurs pour bateaux Bergen Engines au groupe industriel britannique Langley Holdings pour un montant total de 91 millions d'euros.

afp/jh