Rolls-Royce : accord de collaboration avec Luxaviation

Rolls-Royce et le groupe Luxaviation, l'un des principaux fournisseurs de services d'avions de luxe et d'hélicoptères, annoncent aujourd'hui leur intention de collaborer pour diriger le développement et le déploiement de la mobilité aérienne avancée (AAM).



Les deux sociétés partagent une vision commune des solutions de mobilité aérienne avancée, incluant des appareils électriques ou hybrides à décollage et atterrissage verticaux.



Le protocole d'accord entre Rolls-Royce et Luxaviation se concentre sur les opérations, les vertiports et les infrastructures environnantes pour soutenir ces nouveaux marchés.



Rolls-Royce fournira des infrastructures de recharge, les prestations de maintenance pour avions électriques et les solutions numériques dans le cadre du réseau de 'vertiports' de Luxaviation.



' Nous sommes ravis de collaborer avec Luxaviation qui, selon nous, sera un acteur de premier plan dans l'industrie AAM et que cette collaboration aidera les deux partenaires à être à la pointe de ce nouveau marché', a indiqué Rob Watson, président de Rolls Royce Electrica.



