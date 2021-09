Rolls-Royce : accord sur l'hybride avec Flanders Electric

Rolls-Royce annonce avoir signé un protocole d'accord avec Flanders Electric - spécialiste du développement et de la vente de moteurs électriques et de systèmes de contrôle pour les applications industrielles lourdes - afin d'améliorer les systèmes hybrides des camions miniers via des moteurs mtu, des batteries et des systèmes de contrôle hybrides, ainsi que des solutions de transmission Flanders.



Avec sa marque mtu, l'unité commerciale de Rolls-Royce Power Systems est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'alimentation intégrées et durables avancées, notamment pour les équipements miniers.



Les deux partenaires prévoient de tirer parti de leur vaste expérience pour offrir aux clients des solutions hybrides plus économes en carburant, avec une empreinte carbone réduite. Par ailleurs, il s'agira aussi d'optimiser les performances et l'efficacité des véhicules, permettant des opérations minières plus respectueuses du climat et plus sûres.



