Rolls-Royce : attribue un contrat de 85 M£ à Castle Precision

Rolls-Royce annonce avoir attribué à l'entreprise écossaise Castle Precision Engineering un contrat de plus de 85 millions de livres pour la fabrication de pièces critiques de moteurs aérospatiaux.



Cet accord, soutenu par le gouvernement britannique, prolonge une collaboration de 40 ans et sera en vigueur jusqu'au milieu de la décennie.



Castle Precision, employant 120 personnes, continuera par ailleurs à produire des composants pour les moteurs Trent, Pearl et EJ200 de Rolls-Royce.



Ce contrat est présenté comme 'le plus important de l'histoire de Castle'.



