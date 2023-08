Rolls-Royce : bien orienté, un broker remonte sa cible

Rolls-Royce grimpe de plus de 2% et surperforme ainsi la tendance à Londres, soutenu par UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours relevé fortement de 200 à 350 pence sur le titre du motoriste britannique.



'Les progrès se montrent sensiblement plus rapides que prévu', constate le broker, jugeant que les objectifs du groupe pour 2023 semblent conservateurs. UBS prévoit pour sa part 2,8 milliards de livres sterling de free cash-flow sous-jacent en 2026.



