Rolls-Royce : changements au sein de la direction

Rolls-Royce annonce aujourd'hui des changements au sein du conseil d'administration et de l'équipe de direction.



Ainsi, Helen McCabe rejoindra le conseil d'administration de Rolls-Royce plus tard cette année en tant que directrice financière, apportant plus de 25 ans d'expérience dans des rôles de direction financière et de gestion de la performance au sein d'organisations d'ingénierie multinationales complexes.



Helen est actuellement vice-présidente principale des finances pour la division Clients et produits de BP, qui gère les activités de l'entreprise axées sur le client, précise Rolls-Royce.



Panos Kakoullis restera directeur financier et membre du conseil d'administration jusqu'au 31 août 2023 au moins afin d'assurer la réussite de la livraison et de la communication des performances semestrielles du groupe.



Par ailleurs, Rob Watson a été nommé président - Civil Aerospace avec effet immédiat. Il a passé les cinq dernières années à développer les capacités de Rolls Royce dans le domaine de l'aviation électrique et a démontré au cours de cette période sa capacité à développer de nouvelles technologies et de nouveaux produits dans un cadre budgétaire serré.



