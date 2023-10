(Alliance News) - Rolls-Royce Holdings PLC a confirmé mardi les rapports des médias selon lesquels il prévoit de réduire le nombre d'emplois pour la restructuration.

Le fabricant de moteurs d'avion basé à Derby supprimera entre 2 000 et 2 500 emplois dans le cadre d'un plan de réduction des coûts, sous l'impulsion de son nouveau directeur général. L'entreprise a confirmé un rapport de Sky News, qui a déclaré lundi que le fabricant de moteurs d'avion basé à Derby devrait annoncer des plans de licenciement d'environ 2 500 personnes dès mardi.

L'entreprise a déclaré que ces réductions permettraient de s'assurer que ses compétences opérationnelles et commerciales correspondent à l'excellence technique et d'ingénierie.

Rolls Royce a expliqué : "La nouvelle structure créera une entreprise plus agile, mieux à même de servir les clients et de continuer à créer et à entretenir des produits de classe mondiale. Elle aidera Rolls-Royce à renforcer ses capacités dans des domaines clés tels que la gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement, en veillant à ce qu'elles soient aussi solides que l'ingénierie et l'excellence technique de l'entreprise".

Les réductions visent à éliminer les doublons et à diminuer les coûts. L'entreprise a déclaré qu'elle employait 42 000 personnes dans le monde. Sky a rapporté que les réductions seront réparties sur l'ensemble de ses opérations mondiales et qu'elles affecteront probablement des centaines d'employés britanniques, citant des personnes proches de la situation.

Tufan Erginbilgic, qui a pris la direction de Rolls-Royce au début de l'année, a déclaré que l'entreprise "construisait une Rolls-Royce adaptée à l'avenir".

Les actions de Rolls-Royce ont augmenté de 1,8 % à 217,40 pence chacune mardi matin à Londres.

