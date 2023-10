(Alliance News) - Les actions à Londres sont en baisse ce mardi, l'incertitude sur les développements au Moyen-Orient pesant sur le sentiment.

"Nous savons que, quelle que soit la gravité de la situation au Moyen-Orient, la façon dont le marché perçoit les nouvelles et l'intensité avec laquelle il les perçoit vont progressivement diminuer, et les actifs à risque comme l'or et le franc suisse finiront par reprendre leurs gains. Mais pour l'instant, il est encore trop tôt pour baisser la garde, car Israël n'a pas encore dit son dernier mot", a déclaré Ipek Ozkardeskaya de la Swissquote Bank.

Dans les nouvelles économiques du Royaume-Uni, les données sur l'inflation des salaires sont sorties plus fraîches que prévu, la croissance des salaires dépassant l'inflation pour la première fois depuis près de deux ans.

En ce qui concerne les entreprises britanniques, Rolls-Royce a confirmé qu'elle supprimerait des milliers d'emplois dans le cadre d'une mesure de réduction des coûts. Rio Tinto a déclaré qu'il s'attendait à ce que la production annuelle de minerai de fer augmente légèrement par rapport à l'année précédente. Bellway a déclaré qu'il s'attendait à une baisse des achèvements pour l'exercice 2024, le climat macroéconomique pesant sur la demande dans le secteur du logement.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 10,8 points, 0,1%, à 7 619,83

Hang Seng : en hausse de 0,6 % à 17 745,20

Nikkei 225 : clôture en hausse de 1,2% à 32 040,29

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,4% à 7 056,10

DJIA : clôture en hausse de 314,25 points, soit 0,9%, à 33 984,54

S&P 500 : clôture en hausse de 45,85 points, soit 1,1%, à 4 373,63

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 160,75 points, soit 1,2%, à 13 567,98

EUR : en baisse à 1,0538 USD (1,0546 USD)

GBP : baisse à 1,2180 USD (1,2194 USD)

USD : en hausse à 149,62 JPY (149,56 JPY)

Or : baisse à 1 916,74 USD l'once (1 921,22 USD)

Pétrole (Brent) : en baisse à 89,52 USD le baril (90,19 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les principaux événements économiques de mardi sont encore à venir :

11:00 CEST Allemagne Indicateur ZEW du climat économique

09:30 BST Statistiques sur les dépenses en cartes de crédit au Royaume-Uni

08:30 EDT Ventes au détail aux États-Unis

08:55 EDT Indice Johnson Redbook des ventes au détail aux États-Unis

09:15 EDT Production industrielle américaine

10:00 EDT Ventes manufacturières et commerciales américaines

10:00 EDT Indice NAHB du marché immobilier américain

10:45 EDT Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, prend la parole

16:00 EDT Données sur les capitaux internationaux du Trésor américain

16:30 EDT Bulletin statistique hebdomadaire de l'API (États-Unis)

Les données sur l'inflation des salaires au Royaume-Uni ont été inférieures aux attentes du marché, selon les chiffres de l'Office for National Statistics. Au cours des trois mois précédant le mois d'août, la croissance annuelle du salaire total moyen, hors primes, a été de 7,8 %. Ce chiffre est conforme au consensus du marché, tel que cité par FXStreet. Le chiffre pour la période de trois mois précédente a été révisé à la hausse, passant de 7,8 % à 7,9 %. En incluant les primes, la croissance moyenne des salaires s'est ralentie à 8,1 %, ce qui est inférieur aux attentes du marché de 8,3 %. Elle était de 8,5 % au cours des trois mois précédant juillet.

Selon un rapport, l'économie britannique se trouve dans une "horrible impasse fiscale" alors qu'elle se dirige vers la récession et qu'elle ne dispose d'aucune marge de manœuvre pour réduire les impôts ou augmenter les dépenses publiques malgré la pression politique croissante exercée sur le chancelier pour qu'il le fasse. Dans son dernier budget vert, l'Institute for Fiscal Studies prévient que la Grande-Bretagne s'enfoncera dans une récession "modérée" au cours du premier semestre 2024, car les coûts d'emprunt restent élevés. Le rapport, financé par la Nuffield Foundation et s'appuyant sur les prévisions économiques de Citi, analyse les défis auxquels est confronté le chancelier avant sa déclaration d'automne. L'IFS a déclaré qu'il n'y avait guère de place pour des réductions d'impôts "dans un avenir proche", compte tenu de l'état des finances publiques du pays.

L'autorité de régulation de la concurrence, la Competition & Markets Authority, a déclaré qu'une décision sur le montant que l'aéroport d'Heathrow peut facturer aux compagnies aériennes doit être réexaminée. En février, l'autorité de régulation de l'aviation civile a déclaré que le plafond de la redevance moyenne par passager de Heathrow devait être ramené de 31,57 livres sterling pour 2023 et l'année dernière à 25,43 livres sterling pour les trois prochaines années. Mais l'aéroport et trois compagnies aériennes - British Airways, Delta Air Lines et Virgin Atlantic - ont fait appel de la décision de la CAA. Kirstin Baker, qui préside le groupe de la CMA chargé d'évaluer les recours, a déclaré : "Après avoir examiné ces recours, nous avons constaté que le contrôle des prix de l'aéroport d'Heathrow effectué par la CAA a permis de trouver un juste équilibre entre la nécessité de veiller à ce que les prix pour les passagers ne soient pas trop élevés et celle d'encourager les investisseurs à maintenir et à améliorer l'aéroport au fil du temps".

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

RBC relève l'objectif de cours de XPS Pensions Group à 245 (220) pence - "surperformer".

Barclays relève l'objectif de cours de Restaurant Group à 65 (50) pence - "underweight" (sous-pondérer)

SOCIÉTÉS - FTSE 100

Rolls-Royce devrait supprimer entre 2 000 et 2 500 emplois dans le cadre d'un plan de réduction des coûts, sous l'impulsion de son nouveau directeur général. La société a confirmé un rapport de Sky News, qui a déclaré lundi que le fabricant de moteurs d'avion basé à Derby devrait annoncer des plans de licenciement d'environ 2 500 personnes dès mardi. Rolls Royce a expliqué : "La nouvelle structure créera une entreprise plus agile, mieux à même de servir les clients et de continuer à créer et à entretenir des produits de classe mondiale. Elle aidera Rolls-Royce à renforcer ses capacités dans des domaines clés tels que la gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement, en veillant à ce qu'elles soient aussi solides que l'ingénierie et l'excellence technique de l'entreprise". Les réductions visent à éliminer les doublons et à diminuer les coûts. L'entreprise a déclaré qu'elle employait 42 000 personnes dans le monde. Sky a rapporté que les réductions seront réparties sur l'ensemble de ses opérations mondiales et qu'elles affecteront probablement des centaines d'employés britanniques, citant des personnes proches de la situation. Tufan Erginbilgic, qui a pris la direction de Rolls-Royce au début de l'année, a déclaré que l'entreprise "construisait une Rolls-Royce adaptée à l'avenir".

Rio Tinto a déclaré que la production et les ventes de minerai de fer n'avaient guère changé au troisième trimestre, car elle s'attendait à ce que la production de minerai de fer pour 2023 soit légèrement supérieure à celle de 2022. La société minière basée à Londres a déclaré que les expéditions de minerai de fer de Pilbara s'élevaient à 83,9 millions de tonnes, soit 1,2 % de plus que les 82,9 millions de tonnes de l'année précédente. La production de minerai de fer de Pilbara a baissé de 0,9 %, à 83,5 millions de tonnes, contre 84,3 millions de tonnes. La production d'aluminium a quant à elle augmenté de 9,1 %, passant de 759 000 tonnes il y a un an à 828 000 tonnes. La production de scories de dioxyde de titane a chuté de 20 % à 247 000 tonnes, contre 318 000 tonnes au troisième trimestre 2022, alors qu'elle avait bondi de 48 % en glissement annuel. La société a déclaré qu'elle continuait de s'attendre à ce que les expéditions de minerai de fer pour l'ensemble de l'année pour les opérations de Pilbara se situent dans la moitié supérieure de la fourchette initiale de 320 à 335 millions de tonnes, par rapport à 322 millions de tonnes en 2022.

ENTREPRISES - FTSE 250

Bellway a salué une performance "résistante" dans un marché difficile au cours de l'exercice clos le 31 juillet. Le constructeur de maisons a déclaré que le chiffre d'affaires avait baissé de 3,7 % en glissement annuel, passant de 3,54 milliards de livres sterling à 3,41 milliards, mais que le bénéfice avant impôt avait augmenté de 59 %, passant de 304,2 millions de livres sterling à 483 millions de livres sterling. Cela est dû en grande partie au fait que les dépenses nettes liées à la sécurité des bâtiments n'ont atteint que 49,6 millions de livres sterling au cours de l'année, contre 346,2 millions de livres sterling l'année précédente. Sur une base sous-jacente, le bénéfice a diminué de 18 %, passant de 650,4 millions de livres sterling à 532,6 millions de livres sterling. La société recommande de maintenir le dividende final à 95,0 pence, ce qui laissera le total annuel inchangé à 140,0 pence. Elle s'attend à une "réduction importante" de la production en volume pour l'exercice 2024, avec seulement 7 500 achèvements environ prévus, contre 10 945 pour l'année la plus récente. Cela est dû à la réduction de son carnet de commandes et à la baisse des taux de réservation. "Le conseil d'administration note toutefois qu'un éventail de résultats plus large que d'habitude est possible, et que le résultat final en termes de volume dépendra de la trajectoire des taux d'intérêt hypothécaires et de la force de la demande au cours des saisons de vente de l'automne et du printemps ", a déclaré Bellway.

AUTRES ENTREPRISES

Zinc Media a annoncé son plus gros contrat jamais signé pour une série télévisée américaine. La société de production télévisuelle, de marque et audio a déclaré que le contrat porte sur une série dont le titre provisoire est "Top Gun : The Next Generation", et rapportera environ 9 millions de dollars. Zinc a expliqué : "Top Gun : The Next Generation" est une série qui suit les pilotes de classe mondiale de l'US Navy alors qu'ils s'efforcent de rejoindre la prochaine génération de la force de frappe d'élite de l'US Navy. Avec un accès sans précédent à l'un des programmes d'entraînement et de sélection les plus exigeants de l'US Navy, la série suit un groupe d'officiers qui repoussent leurs limites dans le cadre de l'éprouvant programme d'entraînement au vol avancé". La série sera remplie vers la fin de l'année 2023 et en 2024, la livraison finale étant prévue pour 2025.

