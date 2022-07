Rolls-Royce : contrat TotalCare pour la compagnie flypop

Rolls-Royce annonce que la nouvelle compagnie low-cost britannique flypop a signé un accord de service TotalCare pour les moteurs Rolls-Royce Trent 700 qui propulseront quatre Airbus A330ceo.



L'accord est le premier à être signé entre Rolls-Royce et flypop et offrira à la compagnie aérienne prévisibilité et fiabilité pour les services et la maintenance de la flotte.



Pour rappel, TotalCare constitue l'offre de service phare de Rolls-Royce: elle couvre la réparation et la révision des moteurs et permet d'offrir au client une meilleure disponibilité des avions grâce à la connaissance approfondie des moteurs de Rolls-Royce qui s'appuie sur une surveillance avancée de l'état des moteurs.



