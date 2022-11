Rolls-Royce : contrat d'installation avec Semper Power

Rolls-Royce annonce s'être vu confier la fourniture et l'installation clé en main d'un système de stockage de batterie mtu EnergyPack QG à grande échelle pour le compte de la société énergétique néerlandaise Semper Power à Vlissingen (Pays-Bas).



Le système de stockage de batterie à grande échelle, d'une capacité de 30 mégawatts et d'une capacité de stockage de 60 mégawattheures, est utilisé pour la régulation de la fréquence du réseau aux Pays-Bas afin d'intégrer l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables dans le réseau public.



Lorsqu'il est complètement chargé, le système a la capacité d'alimenter 8 000 foyers en énergie électrique pendant une journée entière, assure Rolls-Royce.



Lors de sa mise en service au printemps 2023, il s'agira du plus grand système de stockage d'énergie des Pays-Bas et l'un des plus grands de l'UE.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.