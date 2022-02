Rolls-Royce : départ du directeur général à la fin de l'année

Rolls-Royce annonce le départ à la fin de l'année de Warren East, son directeur général depuis huit ans et membre du conseil d'administration depuis neuf ans.



En conséquence, le conseil va maintenant lancer une recherche approfondie et approfondie de son successeur, indique la firme britannique.



Rolls-Royce annonce par ailleurs plusieurs changements au sein du conseil d'administration en 2022: Lee Hsien Yang aura terminé son mandat de neuf ans à la fin de l'année et Irene Dorner a annoncé qu'elle ne se représenterait lors de l'Assemblée générale annuelle du 12 mai.



La société indique par ailleurs renforcer son expérience internationale et géopolitique avec la nomination de Jitesh Gadhia au sein du conseil à compter du 1er avril. Jitesh Gadhia possède une vaste expérience d'un large éventail d'industries et de structures depuis qu'il a été cadre dans le secteur bancaire et du capital-investissement.



Sir Kevin Smith, actuel administrateur indépendant principal et président du comité des sciences et de la technologie, a aussi indiqué son souhait de renoncer à la fois à ses responsabilités d'administrateur indépendant principal et de président de comité.



À compter de la clôture de l'Assemblée générale annuelle de cette année, George Culmer sera nommé administrateur indépendant principal et Paul Adams sera nommé président du comité scientifique et technologique.





