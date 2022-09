Rolls Royce : deux nouvelles nominations

Le Dr Jörg Stratmann a été nommé directeur général de Rolls-Royce Power Systems, une unité commerciale de Rolls-Royce. Il rejoindra Rolls-Royce le 15 novembre 2022.



Par ailleurs, le Dr Andreas Strecker rejoindra Power Systems en tant que directeur financier à partir du 1er décembre 2022.



Jörg Stratmann, titulaire d'un doctorat en génie industriel, était récemment directeur général et président du conseil d'administration de l'équipementier automobile Mahle GmbH.



Warren East, directeur général de Rolls-Royce, a déclaré : 'le Dr Jörg Stratmann a fait ses preuves en matière d'amélioration de la performance opérationnelle et de l'efficacité, ce qui aidera Power Systems à se concentrer sur la rentabilité de son activité principale, le mtu.'



Le Conseil de surveillance de Rolls-Royce Power Systems a également nommé le Dr Andreas Strecker au poste de directeur financier. Andreas Strecker possède une vaste expérience de la gestion financière de sociétés, principalement dans les secteurs automobile et industriel.



Panos Kakoullis, directeur financier de Rolls-Royce, a déclaré : 'Son expérience sera déterminante pour aider notre activité Power Systems à poursuivre son parcours rentable de fabricant de moteurs à fournisseur de solutions d'énergie et de propulsion plus durables.'



