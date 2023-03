Rolls-Royce en tête du FTSE 100 après l'attribution d'un contrat de construction de sous-marins à BAE

(Alliance News) - Rolls-Royce Holdings PLC a été l'action la plus performante du FTSE 100 mardi après-midi, après qu'un communiqué du gouvernement britannique ait annoncé que Rolls-Royce et BAE Systems PLC ont été choisis pour construire les sous-marins SSN-AUKUS du Royaume-Uni et de l'Australie.

Rolls-Royce est un fournisseur de systèmes de puissance aérospatiale basé à Londres, tandis que BAE est un entrepreneur de défense basé à Londres.

Les actions de Rolls-Royce étaient en hausse de 7,4 % à 155,70 pence chacune à Londres mardi après-midi, tandis que les actions de BAE étaient en hausse de 3,3 % à 938,00 pence.

Le gouvernement britannique a confirmé que les sous-marins SSN-AUKUS seront construits par BAE et Rolls-Royce et devraient être livrés à la fin des années 2030 au Royaume-Uni et au début des années 2040 en Australie. Une fois opérationnels, les nouveaux sous-marins SSN-AUKUS du Royaume-Uni remplaceront les sous-marins actuels de la classe Astute.

Cette nouvelle fait suite à un accord trilatéral conclu entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie en septembre 2021, par lequel ces trois pays s'engagent à aider l'Australie à acquérir un sous-marin à propulsion nucléaire et à armement conventionnel (SSN), dans le cadre d'un partenariat baptisé AUKUS.

Aux côtés du président américain Joe Biden et du premier ministre australien Anthony Albanese à San Diego (États-Unis), le premier ministre britannique Rishi Sunak a également déclaré que l'Australie et le Royaume-Uni construiraient tous deux de nouveaux sous-marins selon le modèle SSN-AUKUS, la construction des sous-marins britanniques se déroulant principalement à Barrow-in-Furness (Angleterre).

L'Australie s'efforcera, au cours de la prochaine décennie, de développer sa base industrielle sous-marine et construira ses sous-marins en Australie-Méridionale, certains composants étant fabriqués au Royaume-Uni.

"Les sous-marins SSN-AUKUS seront les plus grands, les plus avancés et les plus puissants sous-marins d'attaque jamais exploités par la Royal Navy, combinant des capteurs, une conception et un armement de pointe dans un seul navire", précise le communiqué.

Selon le gouvernement, l'attribution du contrat devrait créer des "milliers d'emplois" au Royaume-Uni.

Ces emplois seront principalement concentrés à Barrow-in-Furness, et d'autres seront créés ailleurs dans la chaîne d'approvisionnement, comme à Derby, en Angleterre.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.